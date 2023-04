Franstalige zender LN24 brengt leuke weetjes en verhalen over Knokke-Heist

De Franstalige zender LN24 brengt van 15 tot 22 april opnieuw een leuke en interessante reportages over Knokke-Heist. De redactie onthult op een luchtige manier interessante weetjes over de badplaats en ideale tips voor het Franstalig cliënteel dat tijdens de schoolvakantie van 1 tot 14 mei naar onze Belgische kust komt afgezakt.

Men kan het 2de luik van “les petites histoires de Knokke-Heist” bekijken op volgende data: Zaterdag 15 april om 13.30 uur, maandag 17 april om 23 uur, donderdag 20 april om 14.30 uur en zaterdag 22 april om 20 uur. De eerste afleveringen van Les petites histoires met onder andere Knokke-Heistenaar Alain Zenner kun je herbekijken via deze link.

LN24 staat voor Les News 24 en verwijst naar het constante karakter van de nieuwsstroom. De zender is een initiatief van drie vooraanstaande Franstalige mediafiguren: Joan Condijts, tot voor kort nog actief bij L’Echo (de Franstalige tegenhanger van De Tijd), waar hij hoofdredacteur was; Martin Buxant, politiek journalist bij achtereenvolgens La Libre Belgique, De Morgen en L’Echo; en Boris Portnoy van het Franstalige productiehuis KNTV.

De zender focust op politiek en economie, cultuur en brede maatschappelijke thema’s. Het doel is om 3 journaals per dag te maken en elk uur een nieuwsflits. Bijzonder aan LN24 is de missie om journalistiek te bedrijven op een positieve, constructieve manier. Wil je blij worden van 24/7 nieuws? Kijk dan naar LN24, en in het bijzonder naar de reportages over Knokke-Heist.

Wie de reportages in 2021 en 2022 heeft gemist, kan ze nog herbekijken via deze link.