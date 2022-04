Fietsen, wandelen en processie kleuren de zomer van 2022: Stad duikt toeristisch seizoen in

Nu de paasvakantie erop zit, is de laatste rechte lijn richting zomer ingezet. Hoog tijd dus om het toeristisch seizoen kenbaar te maken, vinden ze in Gistel. Met een aantal leuke activiteiten willen ze menig toerist verleiden.

Gistel wandelt en fietst de zomer in met de kunstwandeling in Snaaskerke en de fietstocht ‘Door de tijd’. Er is ook een nieuwe datum geprikt voor de Godelieveprocessie, die na twee jaar opnieuw zal uitgaan op zondag 10 juli om 16 uur. Het verklaart meteen het vele gezelschap op de voorstelling van het toeristisch seizoen.

“Heemkring Gestella gaf onlangs een verjaardagskalender uit die versierd is met 12 aquarellen van Germain Bonte. De tekeningen verwijzen naar locaties die er nu volledig anders uitzien dan pakweg 70 jaar geleden”, zegt schepen van Toerisme Ann Bentein (Open VLD). “Onder begeleiding van een gids organiseert Gestella, met medewerking van de dienst toerisme, drie rustige fietstochten die leiden langs deze plaatsen vol mooie herinneringen. Op elke plaats wordt even halt gehouden om wat duiding te geven. De tocht is 30 km lang en duurt ongeveer 3 uur.” Je kan gratis deelnemen op zondag 24 april, 22 mei en 19 juni met de Oostmolen in de Warandestraat als startplaats. Inschrijven is verplicht en kan via toerisme@gistel.be.

Zoektocht

Dan is er de fietszoektocht ‘Houtig Erfgoed’ van 1 juli tot en met 30 september, voor zowel volwassenen als kinderen. Het initiatief krijgt vorm dankzij de stedelijke erfgoedcel en Polderrand. “Spel en plezier staan hierbij voorop. Door de fietszoektocht thematisch te benaderen, trachten we ook de geschiedenis van Gistel te belichten en mooie plekjes onder de aandacht te brengen”, vervolgt Bentein. “De tocht voor volwassenen brengt de deelnemers naar de vier deelgemeenten van Gistel. Ongeveer 20 punten zijn in de tocht verwerkt. De route voor kinderen vindt plaats in het stadscentrum van Gistel.” De winnaar van de zoektocht krijgt een prijs. De dienst toerisme is samen met Westtoer druk in de weer om ook een nieuwe bewegwijzerde fietsroute tussen Gistel en Middelkerke te creëren.

De zoektocht Houtig Erfgoed brengt je in elk van de vier deelgemeentes

Ook leuk is de ‘Kunstwandeling Snaaskerke’, een lokaal initiatief van lokaal kunstenaar Erwin David en de cultuurdienst. Nog tot 31 juli stellen negen kunstenaars hun werken tentoon op 50 plaatsen in het dorp. Aan de hand van een praktisch kaartje kun je de werken in de voortuinen en achter de ramen gaan bewonderen. “Tegen de zomer komt er in de deelgemeente nog een nieuwe bijenwandeling bij in samenwerking met de milieudienst en de bijenbrouwers”, geeft Bentein nog mee.

Processie

En uiteraard: op 10 juli om 16 uur is er opnieuw de Godelieveprocessie. “Naast het weer en de beide wereldoorlogen is nu ook gebleken dat de coronapandemie één van de factoren is die een normale editie in de weg kan staan”, licht het comité toe. “Ook de herdenking aan de 950ste verjaardag van Godelieves marteldood kon niet gevierd worden. Na bijna drie jaar, met tussenin een alternatieve Godelieve Kronenroute, gaan eindelijk weer duizend figuranten het beste van zichzelf kunnen geven om de traditie in ere te houden.”

De Godelieveprocessie beeldt in 18 groepen elke fase uit Godelieves leven uit. “In het licht daarvan, volgt na de processie een volksfeest waarop iedereen uitgenodigd wordt om samen met de processiegangers te klinken op de hoop voor een betere wereld. De opbrengst van dit feest gaat integraal naar een vereniging voor kansarmen”, besluiten de organisatoren, die nog een oproep doen naar vrijwilligers. Voel jij je geroepen? Meld je dan aan via processie@godelievevangistel.be. Voor alle toeristische info: www.gistel.be/toerisme en zomerloos@gistel.be of 059 27 98 71. (TVA)