Fictiereeks ‘Chantal’ zorgt (nog) niet voor stormloop in Lo-Reninge

Acht zondagavonden lang zat Vlaanderen aan het televisiescherm gekluisterd voor de afleveringen van de fictiereeks Chantal op Eén. Een groot deel van de scènes werd ingeblikt in en rond Lo-Reninge. Maar tot een toestroom van toeristen leidde dat vooralsnog niet.

Chantal is een spin-off van Eigen Kweek. In de fictiereeks staat politieagent Chantal Vantomme centraal. Die rol wordt vertolkt door Maaike Cafmeyer. Elke zondagavond zaten ruim een miljoen Vlamingen voor de buis om de avonturen van Chantal en co te zien.

Maar die hoge kijkcijfers vertalen zich vooralsnog niet in een spectaculaire toename van het aantal toeristen dat Lo-Reninge bezoekt. “Af en toe springt er wel eens iemand binnen in het toerismekantoor om wat meer uitleg te vragen”, zegt Sofie Verstraete van de dienst Toerisme. “Maar een stormloop is het zeker nog niet.”

Horeca

Ook bij de plaatselijke horecazaken op de Markt in Lo is de invloed van Chantal voorlopig nog niet meteen merkbaar. “Er zijn wel mensen die het gemeentehuis (dat in Chantal dienst doet als politiekantoor, red.) herkennen als ze hier bij ons in de zaak of op het terras zitten”, zeggen Luc De Laere en Sandra Verberck van Gasthof De Zwaan.

“Dan vragen ze wel eens wat meer informatie. De voorbije dagen zelfs steeds meer. Maar ik weet niet of die mensen speciaal door de serie naar Lo komen.” Gasthof De Zwaan was in een van de afleveringen trouwens mooi in beeld. Ook in restaurant ‘t Stadhuis werd een scene ingeblikt. “Slechts weinig mensen, uitgezonderd enkele vaste klanten, hebben onze zaak herkend”, zeggen de uitbaters.

Vakantiewoning ’t Goed ter Fintele voert via sociale media promotie voor de regio met een knipoog naar Chantal. Aan het sluizencomplex aan de Fintele in Pollinkhove vonden namelijk ook opnames plaats. “Wij hadden de afgelopen dagen veel boekingen”, zegt Karen Nys. “Maar of dit te maken heeft met Chantal, weten we niet. Misschien onrechtstreeks wel, maar wij vragen dat niet als de mensen boeken.”

Fietsroute

Schepen van Toerisme Wout Cornette denkt eraan om in de toekomst een fietsroute uit te stippelen langs de verschillende filmlocaties. “Eventueel in samenwerking met buurgemeente Alveringem, waar ook werd gefilmd”, zegt hij. “Maar concreet zijn die plannen nog niet.” Ondertussen zijn ook al de opnames van de tweede reeks van Chantal achter de rug. Wanneer die wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

