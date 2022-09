Feestzaal Hoeve Emise pakt uit met een heuse speelbus: “Lijnbus helemaal gestript”

Wie al eens door de Kattestraat in Poelkapelle passeert, zal wellicht al de Lijnbus opgemerkt hebben in de tuin van Koen Dael (34) en Elien Loonens (31). Het gevaarte fungeert als binnenspeelruimte voor kinderen bij polyvalente feestzaal Hoeve Emise, inclusief ballenbad en leeshoekje.

Koen Dael (34) en Elien Loonens (31) baten sinds 2020 in de Kattestraat Hoeve Emise uit. “Hoeve Emise is een polyvalente ruimte die je kan gebruiken als feestzaal voor bijvoorbeeld communies of verjaardagen”, vertelt Elien. “Maar we stelden vast dat de kindjes altijd binnen speelden als het buiten minder mooi weer was, wat vaak voor veel lawaai zorgde. Bovendien was er binnen niets voorzien om te spelen. Op een andere locatie hadden we al eens een speelbus gezien en we vonden dat wel een goed idee om dat ook hier te doen.”

Koen slaagde erin om via het internet een oude Lijnbus op de kop te tikken. “De bus werd gebouwd in 2004 en deed zeventien jaar dienst als stadsbus in Brussel”, vertelt Koen. “De bus rijdt nog, maar het is natuurlijk niet de bedoeling om ermee op de openbare weg te komen. Het was wel veel werk om de bus helemaal te strippen en een beetje kindvriendelijk te maken. We installeerden onder meer een ballenbad, twister, vier op een rij, leeshoekje…”

Het is eens iets anders dan een springkasteel

De bus blijkt een schot in de roos te zijn. “De kindjes vinden het wel leuk”, zegt Elien. “Het is eens iets anders dan een springkasteel. Terwijl de kinderen op de bus spelen, kunnen de ouders op hun gemak genieten van het feest. We zijn wel tevreden met deze oplossing.”

De speelbus is trouwens niet de enige troef die ze hebben bij de verhuur van de feestzaal. “Sinds vorig jaar is er een vakantiewoning bij gekomen, gastenverblijf Den Ast”, zegt Elien. “Daardoor hebben de mensen die een feest organiseren of gasten ook de mogelijkheid om met zes personen te blijven overnachten. Als extraatje is er ook een hottub aanwezig. Den Ast verhuren we ook apart tijdens de week. Onze gasten zijn vaak gezinnen uit bijvoorbeeld Limburg of Nederland die hier op vakantie komen, maar ook Engelsen die dan eerder komen voor de Eerste Wereldoorlog. Het is wel een breed publiek.”