Familiebedrijf Buitenbeentje verhuurt boot voor tien mensen: Comfortabel elektrisch op de IJzer

Genieten op het water in alle stilte kan bij Buitenbeentje, dat sinds kort een elektrische tender ter beschikking heeft. “Sinds 1997 verhuurt Buitenbeentje boten. Onlangs nog legden we een nieuwe steiger aan om het makkelijker te maken voor mindervaliden om ook in de bootjes te raken”, aldus Klaas Van Nevel.

“Vorig jaar namen we drie elektrische sloepen in gebruik: de Ysar, de Yser en de Ysaro, drie budgetvriendelijk sloepen voor maximaal acht personen, die ideaal zijn voor bijvoorbeeld een aperoboottocht op de IJzer van twee uur. Post corona konden wij in 2022 rekenen op de provincie West-Vlaanderen en de stad Diksmuide om nieuwe initiatieven op te starten. Zo gingen we afgelopen winter op zoek naar een groter model met iets meer comfort, zoals een ruimer vaarbereik. Het is de GS 20 E tender geworden.”

Proeven

Buitenbeentje is een familiebedrijf dat niet enkel op de belevenis van de stilte op de IJzer wil inzetten, maar ook van het proeven van streekproducten.

“We geven de mensen de kans om te proeven van Diksmuide, in die zin dat ze een aperobox kunnen meekrijgen op de boot. Daarin zijn er drie formules: B&B (Breugel en bier), West-Vlaamse bubbels met tapas, en Beste van ’t Westen, met allerlei lekkers uit onze streek”, legt Klaas uit.

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu prees het familiebedrijf dat de drive en goesting om extra beleving op het water verder te zetten en uit te breiden bleef volhouden.

“Er is een nieuw reglement dat zegt dat niet enkel financiële steun maar ook inhoudelijke steun kan worden verleend. Zo steunden we 65 bedrijven voor 1.200.000 euro”, aldus de gedeputeerde. “Hier konden we 25.000 euro steun geven voor het plaatsen van zonnepanelen en de steiger. De zonnepanelen zijn een extra investering om de elektrische bootjes op te laden.”

Troef

Burgemeester Lies Laridon deelde mee dat een studie van Westtoer had uitgewezen dat Diksmuide meer moest inzetten op die grote troef die het hier heeft: het water.

“Het water is een fantastische meerwaarde voor onze stad; de samenvloeiing van IJzer en Handzamevaart is ideaal. We willen ook als stad het beleven op het water stimuleren. Voor dit project heeft stad Diksmuide een steun van 10.000 euro; zo is er weer een nieuwigheid om te beleven en volop van te genieten.”

Deze nieuwe elektrische boot huren kan voor tien personen en kost voor twee uur 125 euro, voor een halve dag 185 euro. De boot huren kan via Klaas Van Nevel op het nummer 0496 69 75 11 en via info@buitenbeentjebvba.be, waar men ook terechtkan voor algemene vragen, over paintball & recreatie, bootonderhoud & winterberging. (ACK)

Voor meer informatie: https://buitenbeentjebvba.be/nl.