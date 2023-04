Extra activiteiten in het Zwin naar aanleiding van Waalse meivakantie: dit valt er te beleven

Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist organiseert extra activiteiten van 29 april tot 14 mei naar aanleiding van de Waalse meivakantie. Alle activiteiten zijn inbegrepen in de prijs van het toegangsticket en staan open voor alle bezoekers.

Zwingidsen geven op verschillende plaatsen in het park, in de kijkhut, de labohut en aan de Zwinvlakte, extra info aan de bezoekers over de fauna en flora van het natuurgebied. Zo komen bezoekers heel wat te weten over de bijzondere Zwinnatuur, die momenteel volop ontluikt. Aan de ooievaarstoren geven gidsen meer uitleg over de jonge ooievaars.

Voor kinderen tot en met 12 jaar is er de zoektocht ‘Op tocht met het Zwinvogelvriendenboekje’. De kinderen gaan in het kijkcentrum ook zelf creatief aan de slag. Ze leren er plantpotjes maken met krantenpapier en zaaien meteen ook een plantje.

Vroege vogels

Om iedereen de gelegenheid te bieden eens in de vroege uurtjes volop van de Zwinnatuur te genieten, opent het Zwin Natuur Park op zaterdag 6 en zondag 7 mei uitzonderlijk al vanaf 9 uur de deuren voor het publiek. Daarnaast kunnen geïnteresseerden op zaterdag 6 en zondag 7 mei deelnemen aan een ‘Vroeg-uit-de-veren’-wandeling, om 5 en 6 uur met een Nederlandstalige gids. Om 6 uur start er ook een ‘Vroeg-uit-de-veren’-wandeling met een Franstalige gids.

Tijdens de Vroeg-uit-de-veren-wandeling neemt een gids de wandelaars mee door de Zwinvlakte, -duinen en -polders en besteedt hierbij extra aandacht aan de vogelgeluiden die in de vroege ochtend te horen zijn. Dit is het beste moment van de dag om vogelzang waar te nemen, zoals die van de nachtegaal. Het Zwin is daarnaast ook een uitstekende plek om nog heel wat andere soorten te beluisteren, zoals de grasmus, sprinkhaanzanger, fitis en koekoek.

De wandeling duurt zo’n 2,5 uur en kan gecombineerd worden met een ontbijt in de Zwinbistro ‘The Shelter’, om 7.30 uur en om 8.30 uur. Ook niet-deelnemers aan de wandeling zijn vanaf 7.30 uur welkom voor een ontbijt in de Zwinbistro. Voor de Vroeg-uit-de-veren wandeling met of zonder ontbijt is vooraf inschrijven noodzakelijk, dit kan via de website www.zwin.be. Reserveren voor een gewoon bezoek is niet nodig.

Nieuwe educatieve belevingstunnel

Het Zwin Natuur Park heeft sinds kort ook een nieuwe educatieve belevingstunnel op het domein. De tunnel loopt in een U-vorm die ervoor zorgt dat de kinderen ondergronds van de ene naar de andere uitgang kunnen lopen. Tegelijk is er op de duin een bijkomend uitkijkpunt aangelegd dat bereikbaar is via een nieuw schelpenpad, dat vertrekt onderaan de duin nabij de tunnel. (MM)