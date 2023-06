Expeditie Hinterland zet Middelkerkse polders in de kijker

In de gloednieuwe zaak ‘De Schorenaar’ werd de al even nieuwe brochure ‘Expeditie Hinterland’ van toerisme Middelkerke voorgesteld. De keuze voor deze unieke locatie is natuurlijk geen toeval. Wanneer je enkele meters uit het dorp wandelt of fietst, beland je in een oase van groene rust en weidse polders. “En daar gaat het vandaag om: de promotie van ons hinterland. Een prachtige lap grond waarop we immens trots op zijn”, zegt schepen voor Toerisme Tom Dedecker.

Steeds meer vakantiegangers ontdekken het groene Middelkerkse hinterland. Naast de stranden en badplaatsen zijn de polders en gezellige dorpjes een groen kroonjuweel voor de toeristische aantrekkingskracht van Middelkerke. De charmante logies, plezierige activiteiten en nieuwe infrastructuur schieten er uit de grond. Met een nieuwe Expeditie Hinterlandbrochure presenteert de dienst toerisme en evenementen samen met de landelijke ondernemers alvast een handige gids voor een fijn dage uit in het groen.

Hinterland is prachtige trekpleister

Wie ‘vakantie in Middelkerke’ zegt, denkt automatisch aan een échte strandvakantie. Best goed, want Middelkerke is inderdaad toeristische hotspot aan de kust. Achter de populaire stranden en badplaatsen, ligt echter nog een fantastische trekpleister.

Bijna 75 procent van het Middelkerkse grondgebied is sappig, groen polderland. En dat is een dankbare omgeving voor een extra dimensie aan je vakantie aan zee. Je vindt er tientallen prachtige logiesmogelijkheden, amusante activiteiten voor alle leeftijden en een piekfijn uitgerust fietsnetwerk.

“Never waste a good crisis”, predikte Winston Churchill ooit. Toen de coronacrisis drie jaar geleden iedere Belg in eigen land hield en je niet dichter dan 2 meter van elkaar mocht bewegen, ontwikkelde de dienst voor toerisme Expeditie Hinterland. Die aanpak bleek enorm succesvol. De eerste editie van de brochure werd als een lekker warme pistolet meegenomen bij de toeristische infopunten.

Coronakindje groeit als kool

Ondertussen is dat coronakindje een vaste waarde in het toeristische aanbod. Toeristische en horecaondernemers geloven duidelijk in het potentieel van het hinterland. Sinds de eerste editie van 2020 kwamen er 3 locaties met hoeve-ijs, 3 nieuwe eethuisjes en 4 nieuwe hoevelogies bij.

Ook andere handelszaken richten zich op Middelkerkes groene long. Denk maar aan het aanbieden van picknickarrangementen, scootertochten of elektrische sloepen. In de nieuwe Expeditie Hinterlandbrochure staat niet alleen nieuwe hinterlandhoreca. Zo bevat de kinderboerderij in Slijpe nu ook een hoef- en smederijmuseum of breidde Hof te Lande hun populaire alpacawandelingen uit met tochtjes op mini-ezeltjes.

Op maat van kinderen en gezinnen

Uiteraard klinkt een strandvakantie als muziek in de oren van de kinderen. Maar een tripje naar het Hinterland kan wel eens een welkome afwisseling zijn voor al dat zand. Heel wat attracties in Expeditie Hinterland zijn echt op kinderen gericht. Naast de bestaande attracties stippelde de dienst voor toerisme en evenementen special voor deze ‘veeleisende’ doelgroep nieuwe fiets- en wandelzoektochten op maat van het gezin en kinderen uit.

Het succes van Expeditie Hinterland is voor een groot stuk te danken aan de inzet van de lokale ondernemers. Maar ook het gemeentebestuur richt een groot deel van haar toerismepijlen op het hinterland. Wie charmante dorpjes zegt, ziet instant gezellige kerkjes opduiken. Met het wegvallen van de erediensten, opende dat nieuwe – artistieke – perspectieven voor deze mooie gebouwen.

Retrospectieve tentoonstelling

In de voormalige Onze-Lieve-Vrouwekerk van Leffinge houdt William Sweetlove met ‘No Plastic in Heaven’ zijn succesvolle retrospectieve tentoonstelling en in Sint-Pieters-Kapelle bouwt Nick Ervinck voor de derde keer een kunstig zomerkamp in zijn tot exporuimte omgebouwde K.E.R.K. Dat zijn fietsuitstappen bij uitstek, mede dankzij de nieuwe fietsverbindingen tussen Schore, Mannekensvere, Sint-Pieterskapelle, Slijpe en Leffinge.

“Ook bestaande initiatieven kregen door de groeiende belangstelling in het hinterland een fikse boost. Zo zijn de zomerse kajaktochten door de Middelkerkse kreken snel volgeboekt, groeit de tweewekelijkse Makersmarkt in Leffinge en zien hoevewinkeltjes hun klandizie stijgen. En laat ons de traditionele Apéro Sundays op zondagochtend niet vergeten. Die doen iedere week een andere deelgemeente aan”, besluit Tom Dedecker.

Wie zijn eigen persoonlijke hinterlandexpeditie wil uitstippelen, kan de nieuwe Expeditie Hinterlandbrochure nu al oppikken bij de infopunten toerisme in Middelkerke en Westende of online via www.middelkerke.be/expeditiehinterland.