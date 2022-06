Eric Verdonck na toerismecarrière van 41 jaar met pensioen

Eric Verdonck werd op 1 juli 2001 aangesteld als directeur toerisme in Nieuwpoort en hij trok er op 1 mei de stekker uit zijn pc. Ook zijn gsm werd definitief op ‘mute’ gezet. Hij koos ervoor om na een loopbaan van 41 jaar in de toeristische sector met pensioen te gaan. Eric Verdonck was ook aan de slag in Oostende, Brugge en Roeselare.

Bruggeling Eric Verdonck (61) startte zijn loopbaan in het reisbureau Royal Tours/Jet Air in Oostende. Hij werkte in Oostende van september 1980 tot maart 1981 en verhuisde in april van dat jaar naar Brugge waar hij kon beginnen bij de dienst toerisme. Hij werkte in Brugge tot in 1988 om dan de overstap te maken naar autocars Sercu in Roeselare.

Hij was daar officieel bediende, maar in de praktijk eerder fulltime autocarchauffeur. Deze boeiende job, waarbij hij heel Europa doorkruiste, heeft hij uitgeoefend tot in november 1991. Toen kon hij in zijn achtertuin gaan werken en begon hij bij Westtoer in Brugge. Deze job oefende hij uit tot eind juni 2001. Op 1 juli 2001 werd hij aangesteld als directeur toerisme in Nieuwpoort. Hij zat op de directeursstoel tot 2018 om daarna te verhuizen naar Westfront.

Entente Florale

“Het leukste jaar was 2013 toen Nieuwpoort de prijsuitreiking van Entente Florale Europe mocht organiseren. Mijn dochter is toen een jaar in dienst gekomen om dat project te leiden en ik heb dat toen samen met haar kunnen organiseren. Eerlijk gezegd zag ik er eerst een beetje tegenop, maar achteraf beschouwd was het een superjaar voor ons beiden.”

“Wat ik ook altijd zal onthouden, is dat ik voor enkele Europese subsidieprojecten, voor Entente Florale en voor andere bebloemingswedstrijden waaraan Nieuwpoort deelnam, regelmatig naar het buitenland kon. Altijd een verrijking voor een carrière, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.”

Verder houdt Eric goede herinneringen over aan de grotere evenementen die toen door de dienst toerisme werden georganiseerd. “In het bijzonder de reuzenstoet en het heksenfestival. Het gaf altijd voldoening om, soms met beperkte financiële middelen, die zaken tot successen te maken. Het allerleukste daaraan was dat we dat samen met de hele ploeg van toerisme, die toen nog beperkt was in personeelssterkte, konden realiseren”, zegt Eric.

Goed boek

Op de vraag wat hij nu zal doen, zegt Eric: “Ik ben blij dat ik nu in alle vrijheid ga kunnen genieten van dingen die leuk zijn. Zeker met de vele vrije tijd die ik nu ga krijgen. Al is het nog maar afwachten hoe groot die vrije tijd werkelijk zal zijn.”

“Want sociale verplichtingen om niet te vervreemden, klusjes doen om de omgeving leefbaar te houden, verplicht bewegen om gezond te blijven, de krant verslinden om van alles op de hoogte te blijven, eten en drinken om (in mijn geval) vooral niet te veel vermageren, tijd steken in alle werkjes die al veel te lang zijn uitgesteld … zullen de echte vrije tijd al serieus verminderen.”

“Hopelijk blijft er genoeg tijd over om wél te genieten van wat ik graag meer wil gaan doen: lekkere dingen koken, reizen, tijd nemen voor een goed boek en een beetje creatief zijn.”

Zijn taken binnen de dienst onthaal, recepties, plechtigheden en protocol werden overgenomen door Lente Vanmeenen. Zijn taken die betrekking hebben op Westfront Nieuwpoort worden nu behartigd door de nieuwe directeur toerisme Michelle Martens. (PG)