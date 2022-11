Energiecrisis? Knokke-Heist baadt de komende weken in het (kerst)licht: “Meer lichtjes dan ooit, maar het kost ons een stuk minder”

In Knokke-Heist is de eindejaarperiode officieel op gang geschoten. Ruim 2 miljoen lichtjes zorgen voor een gezellige sfeer in het straatbeeld, inclusief elandenbos met zeezicht. “Nooit eerder waren er meer lichtjes te zien in onze gemeente”, zegt burgemeester Piet De Groote. “In moeilijke tijden moet je de mensen hoop geven. De lichtjes uitschakelen door de energiecrisis was dus nooit een optie.”

Werkelijk élk kerstlichtje in Knokke-Heist is dit jaar nieuw. Daarvoor deed de kustgemeente een beroep op de gerenommeerde firma Verstraete uit Jabbeke. Want hoewel er méér lichtjes zijn dan ooit – in vergelijking met vorige jaren is het aantal locaties verdubbeld – kost het Knokke-Heist zo’n 45.000 euro minder pér jaar. Net door in te zetten op innovatieve en zuinige verlichting.

“In de eerste plaats wilden we in de handelskernen een leuke sfeer creëren”, zegt burgemeester Piet De Groote. “De belangrijkste winkelstraten kregen daarom extra veel verlichting, maar uiteindelijk is er overal in de gemeente een fikse inspanning geleverd.”

Elandenbos

Het resultaat: ruim 2 miljoen kerslichtjes die Knokke-Heist omtoveren in een feeërieke omgeving. Inclusief elandenbos op de zeedijk. Alles samen staan er 52 levensgrote dieren verspreid in de gemeente, van elanden tot ijsberen. “Verder zetten we in op de verlichting van de bomen. Vergeet niet dat heel wat mensen in de eindejaarperiode afzakken naar Knokke-Heist om te shoppen of om gewoon te genieten van een daguitstap aan zee. We willen daarom inzetten op kwalitatieve verlichting. En het eindresultaat is zeker geslaagd”, zegt de burgemeester.

De energiecrisis hield de kustgemeente niet tegen om de lichtjes vrijdagavond officieel aan te steken. “Nooit waren er meer lichtjes, maar in vergelijking met vorige jaren kost het ons op jaarbasis een stuk minder”, aldus De Groote. “De focus lag op innovatieve en spaarzame technologie. Zo werd de kerstverlichting zelfs via een speciaal CO²-neutraal procedé in 3D geprint en voorzien van extra zuinige LED-verlichting van de allerlaatste generatie. In moeilijke tijden moet je de mensen hoop geven. De lichtjes uitschakelen door de energiecrisis was dus nooit een optie”, zegt de burgemeester. In vergelijking met de vorige jaren verdwijnt wel het lichtkunstfestival.

Vuurwerkfestival

De burgemeester had als extraatje nog een leuke aankondiging in petto. Door het slechte weer werden afgelopen zomer twee avonden van het Internationaal Vuurwerkfestival geannuleerd. “Die halen we nu in tijdens de kerstvakantie”, zegt De Groote enthousiast. “Op 4 en 6 januari om 18.30 uur zullen de mensen kunnen genieten van een vuurwerkspektakel.” Eerder raakte al bekend dat op 2 december de klassieke ijspiste op het Alfred Verweeplein gewoon de deuren opent, waar andere gemeenten vaak kozen om deze af te schaffen. (MM)