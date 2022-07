Elektrische strandstoel voor mensen met beperkte mobiliteit op Zeebrugse strand

Met het project Zon, Zee… Zorgeloos laat de stad Brugge personen met een handicap volop genieten van het Zeebrugse strand. Voor mensen met een beperking en ouders met kleine kinderen staan er in het Badengebouw een nieuwe, elektrische strandstoel, die manuele strandstoelen, een strandrolator en een nieuwe Tiralo ter beschikking.

Met dit initiatief vergroot de stad Brugge de toegankelijkheid van het brede Zeebrugse strand. Want de afstand tussen de dijk en de vloedlijn bedraagt 1600 meter. Dank zij deze hulpmiddelen kunnen ook personen die slecht te been zijn, naar zee om er te baden. Schepen voor Welzijn Pieter Marechal wijst erop dat er bij het badengebouw en toegankelijk toilet is, maar ook een hellend vlak naar het strand.

Jobstudenten

Voor het transport van de mensen met een beperking naar de waterlijn kan Zeebrugge rekenen op gemotiveerde jobstudenten. “Een telefoontje op het nummer 0472 900845 en ze halen u met en rolstoel pop aan het station of aan de kusttram. Die zijn slechts 300 meter verwijderd van het Badengebouw”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Hij wijst erop dat er in de strandwijk zestien parkeerplaatsen zijn voor personen met een handicap.

Vorig jaar werd de elektrische strandstol op huurbasis voor het eerst getest. “De evaluatie was zo goed dat we er dit jaar een aankochten, voor de prijs van 72.000 euro”, verduidelijkt Pieter Marechal. Deze gloednieuwe ‘strandjutter’ is uitgerust met alle nodige veiligheidsmiddelen, aanpasbare bediening en in de kleuren van Zon, Zee Zorgeloos. “Hij heeft vorige zomer zelfs extra toeristen naar Zeebrugge gelokt!”

“Met deze elektrische rolstoel willen we de mensen met mobiliteitsproblemen meer autonomie geven. Na de zomer verhuist de rolstoel naar Beisbroek, zodat personen m:et een mobiliteitsbeperking een mooie boswandeling kunnen maken.”

Pop-up strandbib

Overigens werd het houten wandelpad op het strand vernieuwd en verlengd. Het is nu dubbel zo lang, zestig meter tot aan het harde strand. En voor het twintigste opeenvolgend jaar kan iedereen in de pop-up bib van de Openbare Bibliotheek gratis romans, tijdschriften, jeugdboeken en strips ontlenen op het strand. De voorbije jaren bediende de strandbib 1.000 klanten die samen zo’n 3.000 boeken ontleenden per zomer.