Eerste ‘Vive le Vélo!’-stad in Vlaanderen: “Diksmuide op de fietskaart zetten”

Diksmuide is de eerste ‘Vive le Vélo!’-stad in Vlaanderen. Karl Vannieuwkerke, zelf ook inwoner van de stad, brengt zijn populaire televisieprogramma tot leven dankzij zes thematische fietsroutes, met onderweg informatieve video’s in de gekende ‘Vive le Vélo!’-stijl.

Op zaterdag 4 juni was er een heus Vive le Vélo!-fietsfeest om de zes gloednieuwe fietsroutes in te rijden. “Fietsen in combinatie met toeristische tips en wielerweetjes. Dat is wat je mag verwachten als je je waagt aan de Vive le Vélo!-fietsroutes”, opent Karl. “Het DNA van het televisieprogramma zit helemaal vervat in deze zes routes. Als je op verschillende plekken de QR-codes zal scannen, nemen we je in onze filmpjes met plezier mee op onze bagagedrager.” Er is op maat van elke fietser wel een route, want de afstanden variëren van 28 kilometer voor een familieroute tot 171 kilometer voor de meer getrainde fietser. Een korte familieroute richting Lampernisse en Pervijze – 28 kilometer, een route richting Koekelare, Kortemark en Houthulst – 53 kilometer, een kustfietsroute richting Koksijde en Nieuwpoort – 63 kilometer, een ritje heen en terug naar Brugge – 105 kilometer, een stedentrip richting Roeselare en Kortrijk – 123 kilometer, een stevige kuitenbijter door de hele Westhoek, inclusief Heuvelland – 171 kilometer. De twee kortste fietsroutes zullen volledig bewegwijzerd zijn, de andere routes kun je perfect via het fietsknooppuntennetwerk volgen. De kaart met alle routes zal tien euro kosten en is vanaf nu beschikbaar via de webshop van Westtoer.

Logiessector

“We willen Diksmuide op de kaart zetten als fietspoort tot de Westhoek en dan past Vive le Vélo! uiteraard perfect in het plaatje”, onderstreept burgemeester Lies Laridon. “Zo bekijken we met de logiessector hoe we hier het best op kunnen inspelen en willen we arrangementen ontwikkelen voor fietsliefhebbers, zowel in groep als individueel. We zoeken ook naar andere samenwerkingen, zoals die met Flanders Classics voor de Flanders Gravel op zaterdag 11 juni. Deelnemers van deze graveltocht leren Diksmuide in ieder geval op een heel andere manier kennen.”