Eerste broden met meel van de Lijstermolen in Westouter geproefd tijdens Open Molendagen

Tijdens de Open Molendagen werden aan de Lijstermolen in Westouter voor het eerst broden met meel, gemalen door de molen, aangeboden en geproefd door de bezoekers.

“Dit was echt een Korte Keten-verhaal”, zegt schepen van Toerisme Bart Vanacker. “Tarwe van de Heuvellandse velden werd hier gemalen.”

De Lijstermolen op de Baneberg in Westouter werd na een aanslepend dossier van liefst 15 jaar in 2022 opnieuw maalvaardig. “Dit gebeurde eerder nooit. We denken er nu samen met de molenaars over na om op speciale evenementen als bijvoorbeeld de Erfgoeddag of nog de Open Monumentendag brood te bakken. Ook tijdens de zomermaanden bijvoorbeeld.”

Op hout

Het brood wordt gebakken door molenaar Hans Deback in een op hout gestookte bakoven. Dit gebeurt bij hem thuis. “Hier op de site van de molen beschikken we niet over de ruimte om ook nog een bakoven te installeren.”

De staakmolen werd tussen 1801 en 1805 gebouwd op de Lijsterhoek in Beernem. In 1957 kocht Emiel Hardeman toenmalig burgemeester van Westouter de molen voor 20.000 frank.