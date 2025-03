Duinentuin bij bezoekerscentrum Duinpanne in het nieuw

De Duinentuin bij het bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne is grondig heraangelegd en feestelijk geopend. Vanaf nu kunnen bezoekers onder andere spelenderwijs zes duinlandschappen verkennen. In totaal werd zo’n 930.000 euro geïnvesteerd.

De educatieve tuin van het Provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne was al een tijdje aan een opknapbeurt toe. Niet alleen waren de biotopen onduidelijk afgebakend, ook de educatie was aan een herwerking toe. Daarom werd een grondige herinrichting uitgevoerd.

De vernieuwde duintuin zet sterk in op educatie en beleving. Langs het parcours nodigen belevingsplatformen bezoekers uit om de verschillende duinlandschappen te ontdekken: van embryonale mosduin tot duinbos. Innovatieve elementen zoals onderwatercamera’s, grondwatermeters en virtual realitykijkers onthullen de verborgen natuurpracht van de duinen.

Via een vaste wandellus ontdekken de bezoekers de diverse duinentypes dankzij kleine verbredingen van het pad of belevingsplatformen aan de wandellus. “De heraanleg zorgde ook voor een heldere padenstructuur en een grotere terraszone”, zegt gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Landschap Jurgen Vanlerberghe. “De nieuwe wandelroute en zijpaden zijn aangelegd in comfortabel toegankelijk materiaal, en een slingerend vlonderpad brengt bezoekers dichter bij de kwetsbare mosduinen. Daarnaast werd het houten terras aan het bezoekerscentrum uitgebreid en beter verbonden met de speelzone. Waar vroeger een netwerk van wandelpaden de duintuin doorkruiste, wordt het centrale stuk duinnatuur nu met rust gelaten om zich verder te ontwikkelen.”

De duinentuin is gratis toegankelijk en bezoekers kunnen de informatie zowel lezen als beluisteren. “Er werd bijzondere aandacht besteed aan toegankelijkheid: de tuin is integraal toegankelijk voor rolstoelgebruikers en biedt alternatieve belevingselementen voor mensen met een visuele beperking.”

De herinrichting kost 930.000 euro, waarvan 125.000 euro gesubsidieerd wordt door Toerisme Vlaanderen in het kader van de relance-oproep Vlaanderen Natuurlijk. (DM)