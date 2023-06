Driesterrenhotel Burlington helemaal in het nieuw

Hotel Burlington kreeg een volledige make-over. De gevel wordt nu afgewerkt en deze zomer opent ook de nieuwe brasserie Oport in het driesterrenhotel.

Hotel Burlington heeft in de badstad al jaren een goede reputatie en is door zijn ligging middenin het centrum en vlak bij de jachthaven een hotel waar veel gasten ook jaar na jaar terugkeren. “Het dateert van 1962 en werd ook gebouwd als een hotel. De laatste grote renovatie dateert van rond 2000”, zegt Xavier Vercaemst van C-Hotels. De groep heeft aan de kust acht hotels met bijna 600 kamers, waaronder het bekende Andromeda en Upstairs in Oostende. “Voor Hotel Burlington stond een grote gevelrenovatie gepland en dat was voor ons een uitgelezen kans om ook binnenin een volledige renovatie te doen. Het was binnenin niet echt nodig, maar we hebben daarmee wel van de nood een deugd gemaakt.” Binnenin werden alle leidingen vernieuwd en kregen alle kamers een make-over in de maritieme stijl. De meeste van de 48 kamers kregen ook een nieuwe badkamer. “De kamers, gangen en inkom werden volledig vernieuwd in de maritieme sfeer.”

Bar en brasserie

De vroegere vergaderzaal maakte plaats voor een open ruimte met bar Haddock, geïntegreerd in de ontbijtruimte. Beiden zijn vrij toegankelijk voor het publiek. “Een andere belangrijke vernieuwing gebeurde ook op het gelijkvloers. Het vroegere Grand Café Burlington kreeg een make-over en verruimde. Over enkele weken opent hier de brasserie Oport, met gerechten van de mediterrane keuken en een aparte ingang. Het hotel is inmiddels opnieuw open en ook de andere werken zitten in een eindfase. Xavier Vercaemst: “Over een drietal weken zal de gevel helemaal afgewerkt zijn en tegen midden juli zal ook de brasserie Oport openen.” (EFO)