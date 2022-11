Drie gloednieuwe wandelroutes: Norbertijnen-, Ridderslot- en Schaapsvliettocht zetten dorpen in de kijker

‘3 Dorpen, 3 Wandelingen’ is een initiatief van Veurnaars Stefaan Duron en Dirk Vandecasteele, in samenwerking met Stad Veurne. Ze blazen zes oude wandelroutes in de regio nieuw leven in met drie nieuwe wandelingen: de Norbertijnen-, de Ridderslot- en de Schaapsvlietwandeling.

Stefaan Duron uit Beauvoorde en Dirk Vandecasteele uit Bulskamp leggen uit dat de coronalockdown de aanleiding is geweest, omdat wandelen toen plots weer in de lift zat. “Beauvoorde is zowat de bakermat van het culturele plattelandstoerisme”, vertelt Stefaan. “Daar startten de intussen ontbonden VVV Veurne-Ambacht in 1968 en Opbouwwerk IJzerstreek in 1969 als voortrekkers van culturele en toeristische activiteiten in de Westhoek. Het ging om tentoonstellingen, optredens, poëziewandelingen, historische stoeten, dorpsmarkten, toeristische en wandelbrochures, zomerse poëzieavonden, grensoverschrijdende culturele samenwerking… De Beauvoordse toneelgilde St.-Omaar en het Plovikoor zijn allebei telgen uit de Opbouwwerk IJzerstreek-familie. Zo werd Beauvoorde een pilootdorp en een voorbeeld voor andere dorpen en steden voor het organiseren van dergelijke activiteiten.”

“Vanaf 2018 groeide via het Beauvoordse Bewonersplatform de wens om de vroegere zes wandelingen op te frissen”, vervolgt Dirk. “Eind 2019 namen Stefaan en ik het initiatief om dit vergane en ooit bloeiende pionierswerk nieuw leven in te blazen. We hebben heel wat gebrainstormd, en uitgebreid opzoekingswerk naar erfgoed en landschapsontwikkeling heeft geleid tot het herwerken van de vroegere zes wandelingen tot drie nieuwe wandelparcours in de vierhoek Beauvoorde – Bulskamp – De Moeren – Houtem met een twintigtal stopplaatsen.”

Overzichtsplan

In het centrum van Beauvoorde, Bulskamp en Houtem staat telkens een bord met het overzichtsplan van de drie wandelingen: de Norbertijnen-, de Ridderslot- en de Schaapsvlietwandeling, inclusief een detailkaart en legende. Als toemaatje is er de Combiwandeling voor de ervaren wandelaar. Op die locaties zijn er ook gratis wandelfolders. Stad Veurne zorgde voor ondersteuning bij de digitale ErfgoedApp, waarbij Sarah Decadt uit Veurne de teksten insprak, die verrassende en interessante historische informatie onthullen.

Het pittoreske Beauvoorde is het vertrekpunt voor drie poëtische wandelingen, telkens opgebouwd rond een thema. Ze variëren tussen 5 en 17 kilometer. Via de Norbertijnenwandeling ontdek je de geklasseerde dorpskern van Houtem. De naam van de wandeling verwijst naar de bouwheren van de pastorie, die de Sint-Niklaasabdij van Veurne oprichtten als refuge ‘op den buiten’. Het thema van de poëziepanelen is ‘reizen en grenzen’. De refuge als een bestemming van verpozing en de landsgrens met Frankrijk gaf gestalte aan het poëziethema.

Landschapstypes

Bij de Schaapsvlietwandeling is de neogotische kerk van Bulskamp het ankerpunt in het polderlandschap van het dorp en De Moeren. Uniek zijn de vijf landschapstypes in dit microreliëf: het glooiende zandleemplateau, komgrondpolder, zandplaatnederzetting Bulskamp, veenontginningsgronden en het onder de zeespiegel gelegen cultuurhistorisch landschap van De Moeren met zijn bemalingsmolens. De Schaapsvlietgracht ontwatert de gronden achter het kasteel van Beauvoorde naar de polders van Bulskamp en schonk zijn naam aan de wandeling. Het thema van de poëziepanelen ‘jong en oud’ verwijst naar de bloeiende dorpsschool en woon-zorgcentrum St.-Anna Bulskamp.

De dorpskernen van Beauvoorde prijken op de lijst van charmante dorpen van West-Vlaanderen: De Ridderslotwandeling door de dorpskernen van Vinkem en Wulveringem zet de kastelen en kasteelhoeven met hun slotgrachten in de kijker. De fundamenten van deze geklasseerde erfgoedsites gaan terug tot in de tijden van de middeleeuwse ridders. Hier is het thema ‘trouw en feesten’, omdat ridders destijds ‘trouw’ hoog in het vaandel droegen en feesten doen ze in Beauvoorde nog altijd graag.

Jaarthema poëzie

In 2023 zal het jaarthema ‘poëzie’ fysiek in het straatbeeld worden gerealiseerd met thematische poëzieborden van gerenommeerde streekdichters zoals Maud Vanhauwaert en Fernand Florizoone. Die worden blikvangers op unieke locaties aan gevels, statieven en banken.