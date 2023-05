Domein Hoogveld Veldegem viert 40 jaar jeugdverblijf en sociaal toerisme: “Ons geloof was groter dan de bedenkingen over de restauratie”

Zondag 4 juni zet vzw Hoogveld feestelijk de deuren open voor het ruime publiek. Een muzikale zomerbar en barbecue, met ook natuurwandelingen en volkse animatie, eert ruim 40 jaar het populair jeugdverblijfcentrum. Een expo over het domein doorheen de tijd van ook baron Van Zuylen biedt er die dag een unieke kijk op het Veldegem van toen.

Het wit landhuis Kasteel Hoogveld is voor wie in Zedelgem de snelweg op- of afrijdt een ijkpunt. Al even vertrouwd voor generaties jeugdgroepen zijn ook de landelijk gerestaureerde gebouwen errond. Maryline Benoit (74), net als priester Joris Weyts één van de stichtende leden van vzw Hoogveld, herinnert zich nog de charmante uitstraling en de natuurlijke schoonheid van het domein dat hen in 1981 trof. Destijds troffen ze het in Veldegem heel herkenbare landhuis in verval aan, maar het leek hen geknipt als vormingshuis voor jongeren. Drie maanden jeugdbouwkampen later werd het voldoende bewoonbaar gemaakt. “We zijn gelukkig dat we dit adellijke domein toegankelijk hebben gemaakt voor jeugd-, socio-culturele en gezinsgroepen. Ook het educatieve luik komt aan bod in onze kasteelklassen. Ons geloof was groter dan de kritische bedenkingen over de restauratiewerken. We waren jong en een beetje naïef, en in de naklanken van mei ‘68 leverden we met veel vrijwilligers en enthousiasme onze kleine bijdrage aan een betere wereld”, verklaart Maryline. De eerste jongeren streken er al eind 1982 voor een kadercursus neer. Sindsdien logeerden er al zowat een 550.000 personen, met pieken van 17 à 18.000 per jaar. De agenda van vzw Hoogveld is een jaar vooruit al opnieuw goed volgeboekt.

Verbindend samen

Het voormalig privédomein van baron van Zuylen is vooral bij jongeren over heel Vlaanderen bekend, maar elke groep en soort activiteit is er intussen welkom, zoals jeugdbewegingen, kasteel- en bosklassen, muziekstages, bezinningsdagen, socio-culturele verenigingen, vormingscursussen en familiegroepen. “Afzonderlijk of gecombineerd kunnen in de vier gebouwen in totaal 128 personen overnachten en verblijven, nabij Brugge en de kust. In elk paviljoen zijn de formules vol- of halfpension, kamer met ontbijt, of zelf koken mogelijk”, duidt Maryline. “We zagen in die 40 jaar niet altijd vlug oplossingen voor het uitbreidend verblijf en moesten meer dan eens een lange administratieve weg afleggen om te herbouwen. Maar de bestuurders en medewerkers hielden hun engagement voor het bloeiend jeugdverblijf en natuurdomein vol. De vzw blijft echter vrijwilligers zoeken om ook in het weekend onze permanentie te bemannen”, zegt Maryline. ‘Gisteren is geschiedenis, morgen een mysterie. Vandaag verbindend en dankbaar samenzijn’, prijkt op de uitnodiging voor zondag 4 juni. In die geest viert vzw Hoogveld dan hun feestdag, met vanaf 12 uur een aperitief en barbecue (vlees, vis of vegetarisch) waarvoor je je vooraf moet inschrijven via de website. Om 14 uur wordt meer publiek verwelkomd in de zomerbar en cafetaria met koffie, thee en lekkernijen. Doorlopend is er animatie met onder meer volksspelen, ponyritjes en natuurwandelingen. De tentoonstelling over 40 jaar Hoogveld zal voor wie er eerder kwam of verbleef herkenbaar zijn, voor anderen een ontdekking in eigen streek. (HV)

Info: www.hoogveld.be