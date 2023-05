Dit weekend eerste strandredders op post in Knokke-Heist: “Beter goed voorbereid dan risico’s nemen”

Dit weekend zullen er voor het eerst strandredders op wacht staan aan onze kust. Op drie reddersposten in Knokke-Heist kan je op 6 en 7 mei onder toeziend oog het water in. Die zullen dan ieder weekend tot Volgend weekend zullen er drie reddersposten in Blankenberge van start gaan.

Vanaf 6 mei zullen in Knokke-Heist drie reddersposten ieder weekend bemand zijn, namelijk ter hoogte van Knokke Centrum, bij het Directeur-Generaal Willemspark en aan het Alberstrand Oost. “Onze redders gaan altijd al van start in mei, dat is een traditie”, vertelt burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). “Dit weekend wordt het weer niet super, maar de startdatum wordt al lang op voorhand ingepland.”

“Als het nu al mooi weer zou zijn, kunnen we mensen niet met dranghekkens uit de zee houden. Dus zetten we voor de zekerheid de strandredders al in”

“Deze periode van het jaar is de kans wel groot dat het al mooi weer is en dat mensen het water al eens durven in te gaan”, stelt Anthony Wittesaele, schepen van Toerisme (CD&V). “We willen vermijden dat mensen aan onze kust overal op eigen initiatief beginnen zwemmen. Want onze zee valt niet te onderschatten en daar komen altijd risico’s bij kijken. Zeker als het water nog koud is. Daarom proberen we op verschillende plaatsen al de diensten van onze strandredders aan te bieden.”

Iedere gemeente kan de start van de strandreddingsdiensten zelf gaan bepalen. “Wij hebben lange strook kust en bij mooi weer zakken er ook veel tweedeverblijvers af naar hier. We kunnen mensen niet met dranghekkens uit de zee houden. Daarom willen we preventief deze veiligheidsdienst aanbieden. De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen heeft wel een algemeen startpunt later dit jaar, maar we kunnen naar de eigen noden door het toerisme binnen onze gemeente.”

Opschaling

De komende maand zal Knokke–Heist de bewaakte zwemzones aan zee gefaseerd opschalen. Het weekend daarna, op 13 en 14 mei, volgen nog drie zones in Blankenberge ter hoogte van de Bakkerstrap, de Kerkstraat en Charlierhelling.

“We hebben gelukkig een divers team van redders waar we jaarlijks op kunnen rekenen, want studenten zitten nu volop met hun neus in de boeken”, gaat schepen Wittesaele verder. “Het wordt wel steeds moeilijker om voldoende redders te vinden. Mensen willen natuurlijk ook vakantie nemen of op reis gaan of hebben herexamens, wat we begrijpen. Maar we moeten voldoende streng blijven voor wie er redder kan worden, want het gaat wel om een veiligheidsdienst. Bij ons moet je minstens 18 jaar oud zijn en al wat ervaring hebben.”

Hemelvaartsweekend

Vanaf 18 mei met Hemelvaart zal er in meer dan de helft van de kustgemeenten ten minste een redderspost ieder weekend bemand zijn. Alleen voor De Panne, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge is het nog even wachten tot ongeveer halfweg juni. Vanaf 1 juli, de officiële zomervakantie kan je dan opnieuw bij iedere redderspost aan de kust onder toezicht zwemmen.