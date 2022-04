Diksmuide wordt eerste ‘Vive Le Vélo’ stad

VRT, Westtoer en de stad Diksmuide slaan met Karl Vannieuwkerke de handen in elkaar om van Diksmuide de eerste Vive Le Vélo stad in Vlaanderen te maken. Karl Vannieuwkerke, zelf ook inwoner van de stad, opende dit jaar een Flagshipstore van Vive Le Vélo in de Kasteelstraat in en brengt nu z’n populaire televisieprogramma tot leven dankzij zes nieuwe thematische fietsroutes.

“De samenwerking tussen stad, streek, Westtoer en VRT in het kader van Vive Le Vélo past perfect in het beleidsplan van Diksmuide waarbij we willen inzetten op goed wonen, werken en ontspannen, zowel voor de eigen inwoners als voor de bezoekers van de stad”, vertelt burgemeester Lies Laridon. “Daarbij willen we vooral inzetten op gezond ontspannen met de nadruk op zachte recreatie. Vandaag staat fietsen centraal in een uniek concept. We zijn fier en dankbaar om de goede samenwerking.”

Ook Sabine Lahaeye-Batteu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer, is verheugd met deze nieuwe realisatie. “In 2021 telde Westtoer 6,3 miljoen fietsers die van de verschillende fietsnetwerken genoten, waaruit blijkt dat fietstoerisme in West-Vlaanderen populair blijft”, vertelt ze. “Het is vooral het gevarieerde aanbod dat fietsers appreciëren, de diversiteit van heuvels en vlakke land, de natuur, de pittoreske dorpen maar ook de steden met hun architecturale hoogstandjes. Wat zeker een meerwaarde is, is dat de fietsers onderweg volop de kans krijgen om ook het lokale lekkers te proeven. In 2023 organiseren we een themajaar rond fietsen en wandelen. De eerste fietsroutes van Vive Le Vélo zijn een mooie introductie om het themajaar van 2023 nu al in de kijker te plaatsen.”

Tot 171 kilometer

“Voor iedere fietser is er een route, zowel voor wie met de familie gaat fietsen als voor de geoefende wielertoerist en de elektrische fietser. Fietsen in combinatie met toeristische tips en wielerweetjes, dat is wat je mag verwachten als je je waagt aan de Vive Le Vélo fietsroutes”, vult Karl Vannieuwkerke aan. “Het DNA van het televisieprogramma zit helemaal vervat in deze zes routes. Als je op verschillende plekken de QR-codes zal scannen, nemen we je in onze filmpjes met plezier mee op onze bagagedrager. Er zijn 70 filmpjes op 35 plaatsen. De afstanden variëren van 28 kilometer tot 171 kilometer voor de meer getrainde fietser. Een korte familieroute richting Lampernisse en Pervijze van 28 kilometer, een route richting Koekelare, Kortemark en Houthulst van 53 kilometer, een kustfietsroute richting Koksijde en Nieuwpoort van 63 kilometer, een ritje heen en terug naar Brugge van 105 km, ook een stedentrip richting Roeselare en Kortrijk met 123 kilometer en tenslotte een kuitenbijter door de hele Westhoek, inclusief Heuvelland die 171 kilometer lang is.”

De twee kortste fietsroutes zullen volledig bewegwijzerd zijn, de andere routes kun je perfect via het fietsknooppuntennetwerk volgen. De kaart met alle routes zal tien euro kosten en is vanaf nu beschikbaar via de webshop van Westtoer. Vanaf zaterdag 4 juni is de kaart beschikbaar bij de toeristische diensten en in de Vive Le Vélo Flagshipstore. Ook de GPX-bestanden zijn vanaf zaterdag 4 juni beschikbaar. Maar er is meer: er wordt een Fietsfeest georganiseerd.

Fietsfeest

“Zaterdag 4 juni is er een heus fietsfeest op de Grote Markt van Diksmuide om de zes gloednieuwe fietsroutes in te rijden”, vult Karl nog aan. “Vanaf 10 uur is er een vrije start van alle fietsroutes die tussen 63 en 171 kilometer lang zijn. In de namiddag, vanaf 13.15 uur, kun je samen met een BV de fiets op om de tocht van 28 of 53 kilometer te maken. Hiervoor moet je je wel verplicht vooraf inschrijven via www.vivelevelo.be. Dan wordt vanaf 15 uur de Grote Markt omgetoverd in een heus Vive Le Vélo fietsdorp. Naast heel wat animatie zal men er ook genieten van petanque, picon, Franse chansons en nog heel wat meer. Zowel het fietsen zelf , met of zonder BV’s, als de toegang tot het fietsdorp is gratis. Alle praktische info vind je ook terug op www.bezoekdiksmuide.be/vivelevelo.”

Diksmuide op de kaart zetten als fietspoort van West-Vlaanderen, dat is de bedoeling. “We bekijken met de logiesector hoe we hier het best kunnen op inspelen en we willen arrangementen ontwikkelen voor fietsliefhebbers, zowel in groep als individueel. We zoeken ook naar andere samenwerkingen, zoals die met Flanders Classics voor de Flanders Gravel, een tocht over onverharde wegen met de nadruk op natuur en respect voor het klimaat, op zaterdag 11 juni. Deelnemers van deze graveltocht leren Diksmuide in ieder geval op een heel andere manier kennen.”

Voor verdere info kan men terecht op : www.westtoer.be/vivelevelo