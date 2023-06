Dieter Coppens schrijft zomers doeboek voor familiestrand van Mariakerke: “Ik ben half Oostends!”

Toerisme Oostende vzw pakt deze zomer uit met een brede waaier aan activiteiten op het strand van Mariakerke. Er zijn onder andere verteltheaters, workshops strandbloemen maken, strandjutten en sessies yoga en pilates. Daarnaast kan je in het familietheater op het strand genieten van verschillende voorstellingen. Nieuw dit jaar is de samenwerking met Theater aan Zee, dat voor het eerst uitwijkt naar Mariakerke.

Het strand van Mariakerke profileert zich steeds meer als familiestrand en nu springt ook BV Dieter Coppens – bekend van het tv-programma ‘Down The Road’ – mee op de kar. Hij creëerde een zomers doeboek voor gezinnen met kinderen. Het boek ‘Op avontuur aan de kust’, bevat heel wat leuke spelletjes en is een stimulans voor ouders en kinderen om oog te hebben voor de Oostendse natuur.

“Ik ken Oostende goed, want mijn grootouders woonden hier altijd, in de Zwaluwenstraat”, zegt Dieter. “Ik ben dus eigenlijk half Oostends. Nog steeds heb ik hier familie wonen. Oostende voelt voor mij altijd wel een beetje als thuiskomen. Met het doeboek wil ik spelenderwijs leuke weetjes over Oostende meegeven aan kinderen. Zo wist ik zelf eigenlijk niet dat de Kusttramlijn van Knokke tot De Panne de langste ter wereld is. We willen vooral de verbinding maken tussen alle leden van het gezin.”

Workshops en theater

Naast het doeboek zijn er op het strand van Mariakerke meer dan 80 gezinsactiviteiten te beleven die een strandbezoek in Mariakerke pakken leuker maken. “Vorig jaar namen 1.400 gezinnen deel aan de workshops”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Dit jaar bieden we nog meer activiteiten aan om iedereen de kans te geven om met het gezin te genieten.”

In het amfitheater op het strand zullen kinderen kunnen genieten van negen verschillende gratis theatervoorstellingen en dat op woensdag en zaterdag. Die gaan van goochelshows tot muziek- of circusacts. Ook Horizon Educatief plant verschillende workshops voor het hele gezin. Zo kan je op woensdagochtend onder andere leren hoe je strandbloemen maakt. De workshops zijn gratis, maar inschrijven is verplicht. Er zijn elke zaterdag ook surfsessies en de hele zomer lang vind je op het strandplein van Mariakerke een toeristisch infopunt.

Theater aan Zee

Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van Theater aan Zee in Mariakerke. Zo programmeert Theater aan Zee drie verschillende voorstellingen in juli op het strand in het amfitheater. Voor gezinnen is er ook nog een heuse zoektocht ‘Het Mariakeerkemysterie’, waar je als gezin op zoek gaat naar de dader van een kunstdiefstal. De zoektocht is een aanrader voor gezinnen die samen op stap willen gaan. Op zondag kan je dan weer deelnemen aan een gratis sessie yoga of pilates. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen zo hun ouder of grootouder leren kennen op een andere manier.