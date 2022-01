Dierenpark De Zonnegloed kan eindelijk weer volledig openen: “We kunnen opnieuw al onze troeven uitspelen”

Dit weekend kan Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren eindelijk weer de binnenruimtes openstellen voor de bezoekers. “Iets wat heel veel deugd doet”, zegt Karel Ackaert, bezieler van het complex.

Vanaf Morgen mogen ook de binnenruimtes van dierenparken weer in gebruik genomen worden, iets wat ze bij De Zonnegloed in Oostvleteren meer dan toejuichen. “Het werd tijd”, glimlacht Karel Ackaert. “We zijn héél blij.”

Zowel de reptielenzolder, de binnenruimte met kleine roofdieren als de kleine beestjeszolder zijn vanaf zaterdag (‘s winters is het park enkel op woensdag, zaterdag en zondag geopend, red.) weer te bezoeken. “Zo kunnen we eindelijk opnieuw op volle kracht werken en al onze troeven uitspelen.”

De binnenruimtes zijn een goeie maand gesloten geweest. “We hebben onze dieren al die tijd met heel veel liefde blijven verzorgen”, glimlacht Karel. “Enkel de ramen langs de kant van de bezoekerszijde hebben we tijdens die periode niet gepoetst. Maar ondertussen blinken ze weer als vanouds.”

Reserveren blijft verplicht

Wie De Zonnegloed met een bezoekje wil vereren, moet daarvoor via de website een reservatie vastleggen. “Iets wat we ook na dit hele coronaverhaal zullen behouden”, benadrukt Karel. “Op die manier hebben we het aantal bezoekers altijd onder controle en kunnen we het comfort ten allen tijde garanderen.”