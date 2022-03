Deze zomer zullen er 470 strandcabines in Zeebrugge staan

Vanaf donderdag 31 maart 2022 mogen houders van een strandcabine opnieuw hun plaats innemen op het strand van Zeebrugge. Ze ontvangen eind deze week een brief met daarin alle opbouwinformatie.

“Het strandseizoen neemt alvast een veelbelovende start”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw. “Alle 470 beschikbare standplaatsen voor strandcabines zijn verhuurd. Maar liefst 330 Bruggelingen reserveerden een stekje op het strand. De overige 140 werden verhuurd aan mensen die niet in Brugge wonen.”

Wachtlijst

Uit de cijfers blijkt dat het veelal gaat om huurders die de voorbije jaren al een strandcabine hadden, maar we hebben ook een mooi deel van de wachtlijst kunnen wegwerken. 24 nieuwe personen kregen voor het eerst een standplaats toegewezen. Zij zullen allen kunnen genieten van het hopelijk mooie weer en de vele evenementen die in en rond Zeebrugge plaatsvinden.”

Voor het tweede jaar op rij konden de reservaties gebeuren via een online reservatietool. Dat valt duidelijk in de smaak, want 97 procent boekte op die manier zijn plaats op het strand. Er staan nog 13 personen op de wachtlijst, voor wie (voorlopig) nog geen plaats is.