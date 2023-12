“Deze stad is meer dan gokken en trouwen”: Benjamin (41) geeft reisadvies voor wie naar Las Vegas wil

Benjamin Graulus (41) uit Leisele bij Alveringem voelt zich niet alleen een halve Amerikaan, hij waagt zich ook een of twee keer per jaar aan ‘de grote oversteek’. Al 16 jaar lang reist hij naar Las Vegas en nu geeft hij als ervaringsdeskundige tips and tricks voor wie naar de hoofdstad van het entertainment wil. “Zo maak ik van mijn hobby mijn bijberoep.”

Al sinds 2007 gaat zelfstandig koeltechnieker Benjamin ‘Bcool’ Graulus geregeld naar Las Vegas, in de West-Amerikaanse staat Nevada. Dat deed hij al met vrienden, met zijn vrouw Annelies Saubain, of met hun kinderen Guust (12) en Fenna (7). “Ik verblijf er meestal maar een drietal dagen. Hoewel dat heel intens is, keer ik telkens helemaal ontspannen terug. Ik heb nu bijna twintig trips op de teller staan en sliep er al in driekwart van de hotels, maar ik ben er nog lang niet op uitgekeken. Ik zoek immers altijd nieuwe belevenissen op en de stad verandert ook in sneltempo”, vertelt hij.

Hoogtepunten

Las Vegas is volgens hem dan ook veel meer dan het gok- of trouwparadijs zoals de films ons tonen. “Mijn persoonlijke highlights zijn een overnachting in het luxehotel Caesars Palace, een bezoek aan The Mob Museum of een wandeling in Fremont Street of op The Strip, wat echt overweldigend is. Ook op culinair, entertainment- of sportief vlak ken ik er ondertussen de beste adresjes”, zegt Benjamin.

“Ik hou van de Amerikaanse manier van zakendoen en voer graag een toneeltje op om extra’s te bekomen”

Die do’s and don’ts wil hij nu delen met anderen, onder de noemer ‘Bcool in Las Vegas’. “Omdat het na al die jaren alsmaar moeilijker werd om reisgezellen te vinden die met mij mee willen, besloot ik mij ook tot onbekenden te richten”, lacht hij.

Route uitstippelen

“Bij voorkeur reis ik met hen mee om hen ter plekke volledig te ontzorgen, bijvoorbeeld qua vervoer van de ene naar de andere hotspot. Maar ook wie enkel op zoek is naar tips, kan mij contacteren. Via een checklist ga ik op zoek naar ieders persoonlijke interesses, van ‘outlet shopping’ tot ‘be a vegan’, ‘stripclub’, ‘American football game’ of ‘get a tattoo’. Vervolgens stippel ik een gepaste route uit, op basis van mijn eigen ervaringen en opzoekingswerk. Zo neem ik dus de volledige planning uit handen voor wie dat ontziet of er geen tijd voor heeft”, legt Benjamin uit.

Meer voor minder

Zijn meerwaarde ligt vooral in de efficiëntie, dankzij zijn kennis én karakter. “Wie mij inschakelt, zal meer zien op een kortere tijd en dat bovendien aan een lagere prijs”, garandeert de travel agent.

Een sfeerbeeld vanuit Sin City. © gf

“Ik weet ondertussen waar je moet zijn voor free shows die de moeite waard zijn, of hoe ik met een kleine fooi een forse kamerupgrade kan verkrijgen. Ik hou van de Amerikaanse manier van zakendoen en voer graag een toneeltje op om korting of extra’s te bekomen. Wie op een vriendelijke manier zijn ongenoegen uit, zal er immers altijd een oplossing aangereikt krijgen. Tegelijk waarschuw ik mijn reisgezellen voor de vele tourist traps, waaraan je veel tijd en geld kan kwijtspelen.”

Twee per jaar

Volgens Benjamin zijn oktober en april de beste periodes om naar Sin City te reizen. “Dan is het er zo’n dertig graden, zijn de zwembaden open en betaal je minder voor je vlucht en verblijf dan in de zomer”, tipt hij. “Mijn ‘werkagenda’ loopt snel vol, want van mijn vrouw mag ik maar twee keer per jaar mee met klanten. Al valt dat misschien nog te bespreken… Zelf zie ik dit in ieder geval niet als werk, maar als pure ontspanning, en het is de bedoeling dat dit zo blijft. Per reis stop ik heel wat tijd in de planning, maar dat is iets dat ik heel graag doe. Zelfs al is het voor anderen en buiten mijn eigen interesses.”

Zijn eerste klanten zijn bijvoorbeeld vriendengroepen voor een vrijgezellenweekend, maar Benjamin mikt net zo op goed koppels of gezinnen, of zelfs alleenreizenden. “Het amusementsaanbod in Las Vegas is zodanig divers dat iedereen er aan zijn trekken komt; ongeacht je interesses, geslacht, leeftijd of budget. Voor zo’n duizend euro kun je er trouwens al een onvergetelijke driedaagse beleven, mits een goeie voorbereiding”, klinkt het nog.