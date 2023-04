De Peace Bridge werd officieel ingehuldigd: “Deel van het Iepers herdenkingslandschap”

Aan Pacific Eiland werd de Peace Bridge of De Vredesbrug officieel ingehuldigd. De Peace Bridge zal het vestinglandschap voor de komende 100 jaar tekenen. Op de balustrades werden 86 vertalingen van het woord ‘vrede’ gelazerd. Allemaal talen die in en rond Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog gesproken werden.

De Peace Bridge is een harmonieuze combinatie van kunst, monument en brug, die het pijnlijke verleden van de Eerste Wereldoorlog naar een positief verhaal stuwt. “Acht jaar heb ik erop gewacht, maar wie nu over de Peace Bridge stapt, zal aangespoord worden om voor zichzelf uit te maken wat vrede De brug maakt bij mij heel wat emoties los en is de bekroning op mijn werk als ondernemer”, vertelt Robert Van Eygen (51), uitbater van restaurant Pacific Eiland in Ieper. “Het is mijn eerbetoon aan de Grote Oorlog, meer dan 100 jaar geleden, en zal de passanten aansporen om over vrede na te denken.”

86 keer Vrede

“Mijn vriend Simon Dewulf raadde mij aan om met ervaren kunstenaar Brody Neuenschwander in zee te gaan. In de balustrades van de nieuwe brug is het woord ‘vrede’ in 86 talen vertaald en gelazerd. De 86 slaat op het aantal talen waarvan wij zeker zijn dat die hier tijdens de Eerste Wereldoorlog in Ieper en de Westhoek werden gesproken. De brug is vervaardigd in cortenstaal, wat een verwijzing is naar verroest ijzer en de prikkeldraad uit de oorlog.” Het project is niet goedkoop. Door de gestegen prijzen van de goederen klokt de factuur af op 330.000 euro. De provincie en Toerisme Vlaanderen nemen een vierde van de kosten voor hun rekening. “Het is de bedoeling dat mensen de brug op elk moment kunnen betreden. Daarom heb ik het poortje met de toegang tot ons restaurant naar de andere kant van de brug verplaatst”, aldus Robert.

Landscapes

Het project Peace Bridge is een van de 25 goedgekeurde initiatieven in het kader van Landscapes – Feel Flanders Fields, het WO I-themajaar dat is ontwikkeld door Toerisme Vlaanderen en Westtoer. Tijdens de officiële opening werden toelichtingen gegeven door Emmily Talpe, burgemeester van Ieper, door Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor Toerisme & voorzitter Westtoer en door Zuhal Demir, Vlaams Minister voor Toerisme. Een ingetogen moment met muzikale begeleiding door Gil Vermeulen, piper Last Post Association ging de receptie vooraf. (EG)