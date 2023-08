De magie van alpacawandelingen in Hof te Lande in Leffinge: “Ze veranderen levens”

Samen met zijn vrouw Liliane Verbeeke (59) had Jean-Pierre Vanderwee (62) een bloeiende zaak, maar het hectische leven en de drukte begonnen hun tol te eisen. Op zoek naar rust en verbinding met de natuur en dieren, vonden ze hun toevlucht in Hof te Lande in Leffinge, waar ze hun ware passie ontdekten: alpaca’s.

“Dieren stonden altijd centraal in ons leven”, zegt Jean-Pierre, die veel ervaring heeft met paarden en pony’s. Ze begonnen met twee alpaca’s – Popy en Sky – en voor ze het wisten, werden ze gezegend met een schattige alpacababy: Browny. Die gebeurtenis betekende het begin van hun avontuur met alpacawandelingen, wat een welkome afwisseling was voor hun evenementen- en feestschuur die door de pandemie stillag.

Bloeiende onderneming

Wat begon als een toevlucht voor het gezin, veranderde al snel in een bloeiende onderneming. Mensen uit de omgeving kwamen naar Hof te Lande om alpacawandelingen te ervaren, en de liefde en bewondering voor deze innemende dieren verspreidden zich als een lopend vuurtje.

De charme van alpaca’s ligt in hun intrigerende karakter. Ze zijn nieuwsgierig en een ontmoeting met hen laat een blijvende indruk achter.

Blijvende verliefdheid

Jean-Pierre begeleidt elke wandeling persoonlijk en deelt zijn passie en kennis over deze wonderbaarlijke dieren. Ze hebben een speciale band met de alpaca’s opgebouwd, die ze beschrijven als een blijvende verliefdheid die alleen maar is gegroeid.

Hof te Lande is nu de thuisbasis van tien alpaca’s en ook enkele lama’s, die een breder scala aan bezoekers hebben aangetrokken.

Jean-Pierre en Liliane brengen ook bezoeken aan rusthuizen, instellingen voor mensen met een beperking, scholen en communiefeesten. Overal waar ze verschijnen met hun dieren, laten ze een glimlach achter op de gezichten van de mensen.

“Het zijn geen dieren om op te rijden, maar wandelen met hen is een betoverende ervaring” – Jean-Pierre Vanderwee

Jean-Pierre benadrukt dat alpaca’s niet alleen charmante dieren zijn, maar ook praktische voordelen bieden. Alpacamest is een uitstekende meststof, die ook reukloos is. Bovendien staat hun wol bekend om zijn zachtheid en kwaliteit, waarvoor ze duizenden jaren geleden al werden gewaardeerd door de Inca’s.

Ondanks hun domesticatie behouden alpaca’s nog steeds een vleugje wildheid, waardoor ze uniek en fascinerend blijven. “Het zijn geen dieren om op te rijden, maar wandelen met hen is een betoverende ervaring. Hun schijnbare rust verandert in een flitsende snelheid bij het minste teken van gevaar”, legt Jean-Pierre uit.

Onverwachte wending

Hof te Lande heeft een onverwachte wending genomen, die Jean-Pierre nooit had kunnen voorspellen. Wat begon als een toevluchtsoord voor rust evolueerde tot een bloeiend bedrijf dat mensen verbindt met deze bijzondere dieren.

Alpacawandelingen zijn niet alleen een unieke belevenis, maar ze kunnen het leven, net als dat van Jean-Pierre en Liliane, op een magische manier veranderen.