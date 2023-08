De toeristische sector aan de Kust kijkt terug op een geslaagd verlengd topweekend rond 15 augustus. Het zomerweer zorgde overal aan zee voor een aangename vakantiesfeer. Het provinciebedrijf Westtoer noteert ruim 1 miljoen overnachtingen en 480 000 dagtoeristen tijdens het volledig weekend.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “De periode tussen 15 juli en 15 augustus blijft een traditionele topperiode voor het kusttoerisme. Toch evolueerde de Kust de jongste jaren tot een vakantiebestemming voor de vier seizoenen.”

“Ook de nieuwe vakantieregeling voor de Franstalige Belgen zorgt voor extra spreiding. Ongeveer 2/3 van de totale omzet (ongeveer 2,9 miljard euro) in het kusttoerisme wordt gerealiseerd buiten de zomermaanden. De Kust blijft een favoriete bestemming van de Belgen maar ook de belangstelling van buitenlandse vakantiegangers is een opsteker”.

Gemiddelde hotelbezetting van 90 procent

Het aantal overnachtingen van Belgische en buitenlandse vakantiegangers wordt op iets meer dan 1 miljoen geraamd. Dit is een status quo in vergelijking met hetzelfde weekend in 2022 (rekening houdend met het feit dat het verlengd weekend in 2022 maar drie dagen lang was). De nacht van zaterdag op zondag was de topper met 275 000 overnachtingen, meteen het hoogste aantal van deze zomer en gelijkaardig als het topmoment vorige zomer.

De hotels noteren een gemiddelde bezetting van 90 procent, met een piek tot 95 procent voor de nacht van zaterdag op zondag. Buitenlandse reservaties zijn goed voor ongeveer 30 procent van de geboekte hotelkamernachten. Deze vakantiegangers komen vooral uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot Hertogdom Luxemburg.

Voor de vakantiewoningen en de campings was het verlengd weekend evenzeer een voltreffer. Ook de eigenaars van een tweede verblijf brengen graag enkele vakantiedagen door aan zee rond 15 augustus.

Deze zomer kiezen de Franstalige Belgen opnieuw voluit voor de Kust als vakantiebestemming. Verblijftoeristen uit Wallonië en Brussel zijn goed voor 26 procent van alle toeristische overnachtingen dit verlengde weekend.

Meer zonneschijn dan het binnenland

Het aantal dagtoeristen tijdens het verlengd weekend wordt geraamd op 480 000, ongeveer gelijk gespreid over de vier dagen. Dit is ongeveer 25 procent minder in vergelijking met het verlengd weekend van 2022. Vorig jaar was het rond 15 augustus zonniger en warmer.

Ook tijdens dit verlengd weekend kreeg de Kust meer zonneschijn dan het binnenland. Gemiddeld scheen de zon bijna 8u30 per dag aan de Kust ten opzichte van 7u35 in het binnenland.

Alle info: www.dekust.be