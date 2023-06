De Haan investeert in nieuwe stranddouches: “Waterverspilling voorkomen”

Het gemeentebestuur van De Haan investeerde 36.000 euro in dertien nieuwe stranddouches.

“De oude douches waren dringend aan vervanging toe”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. “Vorig jaar bleef de knop van de stranddouche in Harendijke haperen, met als gevolg een verlies van 660 m³ water, goed voor 4.720 euro. Geen klein bedrag als je weet dat alle stranddouches samen een totale kost van 23.000 euro met zich meebrachten.”

De nieuwe stranddouches beschikken over twee sproeikoppen en zijn allen uitgerust met een vandalismebestendige knop. “Het water stroomt hierdoor enkel nadat de knop helemaal is ingedrukt en opnieuw losgelaten. Blokkage is dus niet langer mogelijk”, klinkt het.

Leuk detail: de nieuwe stranddouches zijn allemaal afgewerkt in de kleuren van de Haanse vlag. “Het strand werd dit jaar ook anders georganiseerd: de stranduitbatingen worden nu twee aan twee geplaatst waardoor er grotere zones vrij strand ontstaan, en er minder douches nodig zijn om het geheel te coveren. Het maakt het allemaal ook wat overzichtelijker”, besluit Vandaele.