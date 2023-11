De Denker organiseert al voor zestiende keer een kerstreis

Het culturele genootschap vzw De Denker organiseert op zaterdag 9 december nu reeds voor de 16de keer een kerstreis. Dit keer kiest men niet voor de traditionele kerstmarkten van Brussel, Keulen of Hasselt maar voor Luik, en dat om een specifieke reden.

Stefaan Bogaerts (voorzitter): “Enkele jaren geleden was het eigenlijk de bedoeling om nog eens de kerstmarkt van Brussel aan te doen. Dat jaar waren toen echter de aanslagen in Brussel en Zaventem en hebben we in laatste instantie nog de bestemming gewijzigd naar Luik. Iedereen was echt lovend over deze Waalse stad, en al zeker over de meer dan 150 kerstkramen die verspreid stonden in het stadscentrum. Er was echter nog één schaduwzijde want geregeld zag je ook daar zwaar bewapende militairen rondlopen om de rust te bewaren. Nu zeven jaar later is deze periode gelukkig achter de rug en zal iedereen vrank en vrij Luik kunnen verkennen.”

Jullie concept blijft nog altijd: meereizen voor 25 euro?

“In de beginjaren konden we voor deze prijs naast het vervoer ook nog een extraatje doen. We hebben voor die prijs nog stoofvlees met frietjes als extraatje gegeven, een ontbijt of extra drank op de bus. Door de hogere brandstofprijzen is dat nu allemaal niet meer mogelijk, maar toch blijven onze vaste reizigers gecharmeerd door ons concept. We zijn waarschijnlijk de enige niet-officiële busmaatschappij die al zo lang jaarlijks een kerstmarkt afschuimt.”

Het is een vaste activiteit van vzw De Denker, telkens op de tweede zaterdag van de maand december, dit jaar dus op 9 december. De bus vertrekt stipt om 10 uur aan de Kop van de Vaart in de Kaaistraat ter hoogte van de firma Maselis, waar de bus rond middernacht terug aankomt. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij op de bus. (SBR)

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij stefaan.bogaerts@telenet.be.