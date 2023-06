Dankzij Proefhoeve een nachtje kamperen op de kinderboerderij

Dankzij De Proefhoeve, de cafetaria van de stedelijke kinderboerderij, kan er bij de start van de zomervakantie een nachtje gekampeerd worden op het genoemde domein aan de Ieperse Heerweg. Dat gebeurt naar keuze in de nacht van vrijdag 30 juni op zaterdag 1 juli of in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 juli. Je eigen tent meebrengen, is noodzakelijk. Caravans of motorhomes zijn niet toegestaan. Cafetaria De Proefhoeve valt onder vzw De Proeftuin met schepen Elsie Desmet als voorzitter en Stefanie Schutyser als coördinator.

Spaghetti en ontbijt

“Het is voor het eerst dat we dit initiatief bij wijze van experiment nemen”, zegt Stefanie. “We zijn benieuwd naar de belangstelling ervoor. Deelnemen kost 15 euro per tent plus 25 euro per persoon. In die prijs zijn een welkomstdrankje, een avondactiviteit, het gebruik van het sanitair en wat boerderijwerkjes inbegrepen. Er bestaat mogelijkheid om een spaghetti-avondmaal en een ontbijtmand bij te boeken. Iets eten of drinken in de cafetaria kan uiteraard ook. Kampvuur en barbecue zijn echter niet toegestaan.”

Schoonheid van natuur

Een nachtje met het gezin kamperen op de kinderboerderij is een unieke kans om te genieten van het buitenleven en de nabijheid van de hoevedieren. Voor de kinderen is het ideaal om de rust en de schoonheid van de natuur te ontdekken en zich intussen te amuseren in en om de tent.

De aankomst is elk van beide kampeerdagen voorzien om 16 uur en het vertrek de volgende dag ten laatste om 12 uur. Tussen 22 en 7 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Er zijn toiletten, lavabo’s, een douche en omkleedruimte voorzien. Er is internet rond de gebouwen, maar niet op de kampeerplaats. (JS)

Inschrijven gebeurt uiteraard vooraf. Dat kan via 0472 17 13 60 of info@deproefhoeve.be.