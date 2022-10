Comedian David Galle organiseert shitty tours in Brugge

Op zondag 6 november om 18.30 uur organiseert comedian David Galle een alternatieve ‘shitty tour’ in de Breydelstad. Hij toont een aantal lelijke plekken achter de mooie gevels en belicht de moeilijke verhouding die Bruggelingen met toeristen hebben.

Bruggeling David Galle (41) is 21 jaar comedian. Zijn nieuwe show ‘Joepie’, een knipoog naar het gelijknamige tienerblad, brengt hij op 18 februari in de Brugse stadsschouwburg. Wie hem eerder aan het werk wil zien, kan nog inschrijven voor de ‘shitty tours’ die David Galle op touw zet.

Overrompeld

“Ik twee jaar in de Wollestraat gewoond, boven een bierwinkel. Pas tijdens corona besefte ik ten volle hoe Brugge dagelijks overrompeld wordt door toeristen. Plots was er geen kat meer in het toeristische hart. Dat was voor mij de aanleiding om een alternatieve wandeling uit te dokteren”, vertelt David Galle.

“Ik heb nog voor ‘leraar geschiedenis’ gestudeerd, maar ben ermee gestopt omdat er daar geen toekomst in zat. Maar ja, het gevolg was ik jarenlang voor de klachtendienst van een transportfirma in de Zeebrugse haven de klanten moest beliegen. Tot Bart De Pauw mij met een sms’je vroeg of ik niet voor zijn productiehuis Koeken Troef wou werken.”

“Al die jaren is geschiedenis mij blijven fascineren, ik heb veel historische boeken gelezen. Weten waar wij vandaan komen, zet veel zaken in perspectief. Tijdens mijn alternatieve gidsbeurt wijs ik op een aantal geschiedkundige feiten, maar ik probeer mijn publiek vooral te entertainen.”

Garage

“De wandeling start onder de bomen op de Burg, waar vroeger de ‘garage’ van de Japanse kunstenaar Toyo Ito stond. De toer eindigt in de Speelmanskapel, de plek van de Minnestrelen, mijn voorgangers. De deelnemers aan de wandeling kunnen nadien nog een nocturne van de tentoonstelling van de familie Slabbinck bezoeken. Ik heb bewust gekozen voor een avondwandeling, omdat dan de meeste toeristen weg zijn uit Brugge.”

“Nogal wat Bruggelingen hebben het moeilijk met toeristen, die in de weg lopen. Onlangs nog zag ik een oude dame op een fiets, die in de Katelijnestraat een toerist een duw in de rug gaf, waardoor die in de goot belandde. Het is dubbel: vroeger was Brugge en financieel en religieus centrum.”

“Dat is verdwenen, in de plaats zijn de toeristen gekomen. Ze zijn een belangrijke economische factor voor de stad, de Bruggelingen mogen blij zijn dat er toeristen komen! Een vierde van de oppervlakte van de binnenstad is ingenomen door religieuze gebouwen, die ruimtes moeten gevuld worden!”

McDonald’s

“De shitty places in Brugge? De McDonald’s in de Steenstraat: in een vijftiende eeuws pand verkopen ze nu hamburgers! Er zijn veel teveel chocoladewinkels! Brugge promoot zichzelf als romantische stad, maar de voetpaden zij onvoldoende breed om handje-in-handje te lopen! Het is een oord waar je door een overdaad aan chocolade leverproblemen oploopt. Wat doen de toeristen?”

“Ze bestellen de goedkoopste, in een fabriek gemaakte pralines en kopen een lauwe Leffe in een nachtwinkel, die ze op straat uitdrinken. En dan krijgen ze een vertekend beeld over onze Belgische streekbieren! Weet je wat het meest gefotografeerd wordt in Brugge? Wafels! De sociale media worden overstelpt door Brugse foto’s, waar je op de voorgrond een wafel en op de achtergrond helemaal in het klein, de Halletoren opdoemt. Brugge is goed op weg te veranderen in een wafel! Help!’”

“Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf de Brugse binnenstad ontvlucht ben en nu in Sint-Pieters woon. Waarom? Ik kon niet meer tegen het mechanisme in de klokkentoren van het Belfort, dat om de vijftien minuten beiaardklanken uitbraakt. Je herkent niet eens de nummers die de beiaard speelt. Ik verdenk dat stadsbeiaardier ervan bekende liedjes te veranderen om geen auteursrechten te moeten betalen”, glimlacht David Galle.

Postkaart

“Dé grote vraag die ik mij tijdens de wandeling stel is: in hoeverre is de kritiek van sommige Bruggelingen op de toeristen terecht? In tegenstelling tot in Venetië hebben de toeristen de reitjes ingepalmd. De Bruggelingen mogen ze niet bevaren, het is een alleenrecht van de toeristische rederijen.”

“Maar ‘s avonds verdwijnen al die toeristen spoorloos. Waar zitten ze? In hun hotelkamer? Zijn ze daar druk bezig om hun foto van een Brugse postkaart te delen met hun FB-vriendjes? Want postkaarten kopen ze niet meer: ze nemen in de winkel een foto van een postkaart en leggen die kaart nadien terug in het rek….”, besluit de comedian.

Info en reservaties via www.facebook.com/beenbrugge