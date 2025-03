Carl krijgt Green Key-label voor zijn Fika Stuga

Acht logiesuitbaters en één congreslocatie in West-Vlaanderen ontvingen voor het eerst hun Green Key-label, het internationale duurzaamheidslabel voor toerisme. Fika Stuga in Kemmel is een van hen.

In totaal telt West-Vlaanderen nu 53 duurzame locaties met een Green Key-label. Green Key is internationaal het meest bekende ecolabel voor toerisme. Het label maakt in een oogopslag zichtbaar welke toeristische uitbaters duurzamer bezig zijn. De locaties dienen te voldoen aan criteria op vlak van management, energie, water, afval, schoonmaak, voeding, groenonderhoud en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds 2024 voorziet de Provincie West-Vlaanderen een subsidie voor het behalen en vernieuwen van het Green Key-label. Een van de nieuwe labels gaat naar Fika Stuga in Kemmel.

Fan van het noorden

Carl Neyrinck (53) startte met echtgenote Hilde François in 2017 met B&B/vakantiehuis Fika Stuga in de Terrierstraat, langs de flanken van de Kemmelberg. Fika betekent koffiepauze op zijn Scandinavisch. Stuga is Zweeds voor zomerhuisje. “We zijn fan van het noorden en Fika Stuga is daar ook een knipoog naar”, vertelt Carl.

“We lieten ons inspireren door vakantiehuizen die we ooit geboekt hebben in Scandinavië. Ook nu gaan we nog jaarlijks naar Zweden. Het is een tweede thuis voor ons. Toen we naar hier verhuisden was er een bouwvallige schuur naast onze woning. Zo ontstond het idee om er een vakantiewoning van te maken. We hebben al van bij de start de woning ingericht volgens de Green Key-aanbevelingen. We hebben nu pas mee gedaan om het label te halen. Er kwam een auditeur langs en kort erna kregen we het goede nieuws. Ook de komende jaren zullen we inspanningen blijven doen op vlak van duurzaamheid”, zegt Carl, die tevreden is over de boekingen.

Luchtverkeersleider

“Het is een woning voor maximaal vier personen, dus je merkt wel een andere manier van boeken dan bij een grotere vakantiewoning. Een kleine vakantiewoning wordt soms later geboekt omdat je met minder mensen moet afspreken. In de zomer verhuren we enkel per week. Lente en herfst raken ook makkelijk gevuld. We mogen zeker niet klagen”, aldus Carl, die Fika Stuga combineert met een job als luchtverkeersleider bij Skeyes.