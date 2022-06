Campingspecialist ACSI reikt awards uit aan Camping De Lombarde in Lombardsijde en Kompas Camping in Nieuwpoort

Aan de IJzermonding hebben twee campings een award ontvangen van ACSI, de campingspecialist van Europa. Kompas Camping Nieuwpoort is verkozen tot beste camperplaats van België en Camping De Lombarde in Lombardsijde is uitgeroepen tot hondenvriendelijkste camping van het land.

Camping De Lombarde is ‘de leukste camping voor je hond’ en Kompas Camping Nieuwpoort is een verrassend leuke vakantiebestemming en de beste bestemming om met je camper naartoe te gaan. Dat zegt ACSI, een koepelplatform vol “objectieve, geteste en betrouwbare kampeerinfo”. ACSI inspecteert en beoordeelt “zo’n 9.700 Europese campings” en reikte voor het eerst de ACSI-awards uit.

50.000 stemmen

“Die award mag zeker objectief genoemd worden. ACSI reikt pas een nominatie uit als er 50.000 stemmen worden geteld”, zegt directeur Guy Mertens van de Lombarde. “Deze award is een bevestiging van onze blijvende inspanningen om voor iedereen een topverblijf aan te bieden. Ook voor onze trouwe viervoeters.”

Schepen van Lokale Economie Natacha Lejaeghere van Middelkerke wijst op het stijgende belang van dergelijke voorzieningen. “De hond is tegenwoordig volwaardig lid van een gezin, of de soulmate van heel wat mensen. Deze award bewijst dat, als ondernemers daar vol op inzetten, ze beloond worden door hun klanten.”

Kampeertoerisme

Kampeertoerisme zit trouwens flink in de lift. Camping De Lombarde is een van de zeven perfect uitgeruste campings in Middelkerke. In 2021 noteerde het provinciebedrijf voor toerisme Westtoer 41% meer verblijven op een kampeerterrein dan in 2020.

Het stijgende comfort, het natuuraspect en de vrijheid doen meer en meer mensen kiezen voor een kampeervakantie. Gerichte voorzieningen zoals voor honden lokken dus nog meer mensen naar een camping. (Peter Germonprez)