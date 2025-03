Camping Eugène zoekt kampeermateriaal

Camping Eugène doet extra inspanningen om alle gezinnen te bereiken. “Camping Eugène, de leukste gezinscamping van het jaar, die elke laatste vrijdag van juni in samenwerking met de Groot-Stadense ouderraden georganiseerd wordt, doet dit jaar extra inspanningen om alle gezinnen te bereiken”, vertelt woordvoerder Wouter Van Vooren. “We proberen ook gezinnen uit onze gemeente die het iets minder breed hebben in samenwerking met Welzijnsschakels ‘t Vlammeke een fijne kampeerervaring te bezorgen. We zijn daartoe op zoek naar kampeermateriaal. Wie materiaal wil wegschenken, kan ons contacteren via de Facebookpagina van Camping Eugène of via campingeugene@gmail.com. We spreken nadien af om de spullen op te halen.” (BCH/foto JCR)