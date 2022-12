Brugge is de tweede goedkoopste reisbestemming in Europa

Brugge zal in 2023 een van de populairste bestemmingen worden voor mensen uit heel Europa. Dat voorspelt het reisplatform Omio, dat een ranglijst van de honderd beste low-budget reisbestemmingen opstelde. Brugge prijkt, na Granada, op de tweede plaats, wegens een brede waaier aan gratis activiteiten. Een opmerkelijk feit dat de vooroordelen over Brugge als dure bestemming teniet doet.

De Omio studie onthult de top 100 steden in Europa die een brede scala aan (bijna) gratis attracties, vrijetijdsactiviteiten en reiservaringen bieden. De beste bestemming voor reizigers met een beperkt budget is de stad Granada in Spanje. Tien musea bieden gratis toegang en deelname aan een stadstour kost slechts 7 euro. Met eenvoudige spaar trucjes kan zelfs een dure bestemming als Venetië een low-budget bestemming worden.

Beperkt budget

“Brugge is tweede in de stedenranglijst met 142 gratis vrijetijdsactiviteiten, zes gratis musea en maar liefst vijftig gratis bezienswaardigheden”, zegt Janie Steinke, verantwoordelijke voor mediarelaties. In ons land zijn naast Brugge de steden Gent, Brussel, Bergen, Leuven, Luik, Antwerpen, Charleroi en Namen onderzocht op gratis bezienswaardigheden en gratis attracties, als maatstaf om de beste reisbestemming te bepalen voor een stedentrip met een beperkt budget.

“Na een langdurige wereldwijde pandemie met veel reisbeperkingen en de huidige economische situatie, is het logisch dat sommige reizigers afzien van een grote of kleine vakantie. Gezien reizen vele voordelen meebrengt, heeft Omio onderzoek gedaan naar de beste bestemmingen voor een beperkt budget”, verduidelijkt Janie Steinke.

Flink besparen

De uitgebreide studie van Omio toont aan dat alle onderzochte steden een aantrekkelijk cultureel aanbod en bezienswaardigheden hebben die gratis zijn voor zowel de lokale bevolking als voor toeristen. Slimme reizigers kunnen flink besparen door hun activiteiten hierop af te stemmen. Bij alle steden werd erop gelet ook de belangrijkste toeristische attracties, bezienswaardigheden en musea van de betreffende stad in te begrijpen, zodat de kwaliteit van een reis niet beïnvloed wordt.

De ranglijst van de beste 10 Europese steden voor reizigers met een beperkt budget ziet er al volgt uit. 1. Granada, 2. Brugge, 3. Venetië, 4. Valencia, 5. Edinburgh, 6. Innsbruck, 7. Cambridge, 8. Sevilla, 9. Malaga en 10. Firenze.