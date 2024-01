Brugge breekt in 2023 record van aantal dagjesmensen

In 2023 werden in de historische binnenstad van Brugge bijna 8,3 miljoen bezoekers geteld. Het recordjaar 2018 wordt daarmee geëvenaard. De cijfers doen vermoeden dat 2023 gelijkaardig was aan 2018 maar dat is niet zo. Er zijn opmerkelijke verschillen en enkele trends die zich de komende jaren allicht zullen doorzetten.

Visit Bruges heeft sinds 2015 een eigen bezoekersbarometer waarbij op basis van mobiele telefoniedata bezoekerstypes, -aantallen en -herkomst worden geregistreerd.

Kerncijfers

Nooit eerder bezochten meer dagjesmensen Brugge. Dat waren er in 2023 bijna 6,1 miljoen, ruim 17% meer dan in 2022 en ook 2% meer dan het recordjaar 2018. Qua herkomst is de verdeling binnenland-buitenland naar een 50/50-verhouding geëvolueerd. In vergelijking met 2018 telden we in 2023 7% minder Belgen en 14% meer buitenlandse dagjesmensen. Een steeds groter wordend aandeel van de buitenlandse dagtoeristen zijn de zogenaamde excursionisten. Dat zijn bezoekers die uit een andere verblijfplaats dan de eigen woonplaats voor een dagtrip naar Brugge komen.

Burgemeester Dirk De fauw: “In 2023 werden 1,1 miljoen verblijftoeristen in de binnenstad geteld, dat zorgt samen voor 1,8 miljoen overnachtingen. Brugge realiseerde in 2023 12% meer overnachtingen dan in 2022 en 2% meer dan in het recordjaar 2018.” 84% van de overnachtingen zijn van internationale herkomst, zoals voor de coronaperiode. Schepen van Toerisme Mieke Hoste: “Het voorbije jaar bedroeg de hotelbezetting in Brugge 70% en dat is in lijn met onze internationale benchmark. Wie in een hotelkamer in Brugge overnacht, betaalt gemiddeld 124 euro en dat is in vergelijking met onze benchmark steden 11 euro minder, dus helemaal niet duur.”

Toch stegen in 2023 niet alle bezoekerscijfers. Het aantal dagrecreanten daalde met 3% ten opzichte van 2022 en ligt 9% lager in vergelijking met 2018. Dagrecreanten zijn bezoekers uit de 17 omliggende gemeenten die omwille van de centrumfunctie van de stad komen winkelen, van cultuur komen genieten enzovoort. 1,1 miljoen dagrecreanten brachten in 2023 een bezoekje aan de historische binnenstad.

Bezoekerstrends

Hoewel de Belgen nog steeds goed zijn voor iets meer dan de helft van de bezoekers in Brugge, zet de internationalisering van het toerisme zich sterk door. Ten opzichte van 2018 zien we minder Belgen (-7%) en meer buitenlandse bezoekers (+9%). Na de heropleving van de naburige markten Nederland, Frankrijk en Duitsland in 2022, volgden in 2023 ook het Verenigd Koninkrijk (+38%), Spanje (+34%) en Italië (+19%). Deze landen zijn samen goed voor een kwart van de bezoekers in Brugge. Maar ook de andere, verder afgelegen buitenlandmarkten kenden een sterke groei (+53%), in het bijzonder de Verenigde Staten (+79%).

Schepen van Toerisme Mieke Hoste: “De trend bevestigt wat we al lang weten: het internationaal toerisme groeit en dat zal de komende jaren ook zo blijven.”

‘Het seizoen’ bestaat niet meer. In elke maand van het jaar ontvangt Brugge een half miljoen bezoekers of meer. December is met voorsprong de ‘populairste’ maand (+1 miljoen), gevolgd door juli en augustus (+800.000) maar april en mei benaderen intussen de cijfers van de vakantiemaanden.

Gemiddeld werden er per dag 27.500 bezoekers in de binnenstad geteld, dat zijn er 3.000 meer dan in 2022 en quasi evenveel als in 2018. In 2023 sneuvelden er drie dagrecords, niet toevallig in de zeer succesvolle decembermaand. De absolute topdag was 23 december met bijna 71.000 bezoekers. Schepen van Toerisme Mieke Hoste: “Die bezoekers zijn nooit allemaal op hetzelfde moment in de stad aanwezig. Net zoals de voorgaande jaren ligt de bezoekerspiek tussen 12 en 17 uur maar de toeristische activiteit komt vroeger op gang en loopt ook langer uit. Er is dus een betere spreiding in tijd en daar zetten we vanuit het beleid met gerichte initiatieven ook actief op in. Dat is in het belang van de draagkracht en leefbaarheid in de stad.”

Wie Brugge bezoekt, blijft langer. 58% van de dagjesmensen blijft langer dan 3 uur in de stad, in 2018 was dat ‘maar’ 51%. In het segment verblijfstoerisme is de gemiddelde verblijfsduur met 4% gestegen. De langere verblijfsduur is gelinkt aan de toenemende internationalisering van het toerisme. Buitenlandse bezoekers blijven doorgaans langer in de stad dan Belgen.

Bezoekerseconomie

Mieke Hoste ziet ook de positieve gevolgen voor de bezoekerseconomie: “De totale omzet uit het toerisme in 2023 wordt voor Brugge op meer dan een half miljard euro geraamd en dat zijn mooie cijfers. Voor onze binnen- en buitenattracties, musea, toeristische logies en horeca was 2023 globaal gezien dus een zeer goed jaar!”