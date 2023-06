Bredense stranden klaar voor de zomer

De Bredense technische dienst heeft de voorbije weken alle voorbereidingen getroffen om het strand, de duinen en de strandtoegangen in optimale omstandigheden aan de start van de zomer te brengen. Bredene investeert niet alleen in veiligheid, faciliteiten voor personen met een beperking, ontspanning, maar vooral ook in netheid.

“Het strand en de duinen zijn ons grootste natuur- en recreatiegebied. Als kustgemeente zijn de zomermaanden van groot belang voor onze toeristische economie en de lokale ondernemers. We zijn ook blij dat door de uitbater wordt geïnvesteerd in de opfrissing van de beachbars van de strandposten twee en drie”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Bredene heeft het strand na verschillende weken stevige wind in mei en juni opnieuw geëffend en ondertussen staan er bijna zeventig grote vuilnisbakken. “Ook de signalisatie, de afbakeningsboeien, de oprijplaten en de cabines voor de strandredders zijn geplaatst aan de vijf strandposten”, geeft schepen van openbare werken Erwin Feys aan.

Netheid

Net als voor het ganse grondgebied investeert Bredene op het strand en in de duinen sterk in netheid. “Onze technische dienst zorgt drie keer per week voor het borstelen van de strandtoegangen. Ook de Spinoladijk en de duinenpaden krijgen regelmatig een onderhoudsbeurt. We zorgen met een intensieve inzet van onze technische dienst en het milieuteam dat het strand en de duinen net blijven. En daarnaast moet de invoering van het statiegeld op petflessen en blik uiteraard ook voor minder zwerfvuil zorgen. De vier kilometer lange Bredense kustlijn is dus helemaal klaar voor de zomer”, besluit burgemeester Steve Vandenberghe.