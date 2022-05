Bredens koppel wordt nieuwe uitbater van jeugdverblijfcentrum Duin & Zee: “We kijken er hard naar uit om aan de slag te gaan”

Bredenaars Tim Buyse (40) en Magalie Descamps (38) worden per 1 juni de nieuwe uitbaters van jeugdverblijfcentrum Duin & Zee, op de grens tussen Oostende en Bredene. Ze werden door Toerisme Vlaanderen gekozen uit verschillende kandidaten. “Het sociaal toerisme is onze belangrijkste drijfveer”, klinkt het.

Het verblijfscentrum Duin & Zee is eigendom van Toerisme Vlaanderen en werd tot voor kort uitgebaat door vzw Groepsverblijven. De dagelijkse leiding was in handen van de 63-jarige Christine De Vadder, afkomstig uit Brugge, maar voor haar job verhuisd naar Oostende. Toen Christine vorig jaar te kennen gaf dat ze op pensioen zou gaan, schreef Toerisme Vlaanderen een nieuwe concessie uit. Verschillende kandidaten dienden hun kandidatuur in, maar uiteindelijk kan er maar een de winnaar zijn.

Tim en Magalie uit Bredene zullen vanaf 1 juni het jeugdverblijfcentrum leiden. Dat de keuze op het duo viel is niet verwonderlijk. “We hebben beiden meer dan 10 jaar in een jeugverblijfcentrum gewerkt en kennen het reilen en zeilen”, vertelt Tim. “Eigenlijk ben ik afgestudeerd als bakker, maar eens je in die sector rolt, wil je er niet meer uit. Vooral dat sociale toerisme spreekt ons hard aan en dat is ook onze belangrijkste drijfveer.”

Duurzaamheid

In het gebouw is plaats voor 84 kinderen, maar er zijn wel 96 bedden aanwezig, om een onderscheid te kunnen maken tussen jongens en meisjes. Jaarlijks worden gemiddeld elfduizend bezoekers ontvangen. Groepen jongeren ontvangen is dan ook de hoofdbezigheid van het jeugdverblijfcentrum. “We willen vooral ook inzetten op duurzaamheid, te beginnen met de plaatsing van zonnepanelen op het dak”, duidt Magalie. “En we gaan ook heel nauw samenwerken met Horizon Educatief voor wat de activiteiten betreft. Ook zij zitten op hetzelfde terrein en dat maakt een samenwerking gemakkelijker. En niet onbelangrijk: we gaan voor bijna alle producten samenwerken met lokale handelaars en producenten.”

Het Bredense koppel heeft zelf ook vier kinderen: vier meisjes van 4, 10, 13 en 16 jaar. “Super dat we enerzijds onze kinderen mee naar hier kunnen nemen tijdens ons werk. Al zullen we hier en daar tijdens de zomermaanden ook voor opvang zorgen. We begrijpen best dat ze hier nu ook geen twee maanden willen aanwezig zijn. Maar ja, het zal voor hen ook wel leuk zijn. En bovendien wonen we op een boogscheut van het jeugdverblijfcentum. Stress? We zijn ondertussen al wat gewoon en onze ervaring leert ons dat stress voor niets nodig is. Bovendien zijn we gewoon om overal wel wat bij te springen en dat zal hier niet anders zijn. We kijken er hard naar uit om aan de slag te gaan”, aldus Tim.

De officiële opening is voorzien op 4 juni. Voor de gelegenheid komen directeur van Toerisme Vlaanderen Jeroen Marijse, Burgemeester Bart Tommelein en nog heel wat andere gasten langs.