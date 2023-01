Boudewijn Seapark verhoogt prijs met amper 1 euro ondanks energiecrisis

In tegenstelling tot Plopsaland verhoogt BoudewijnSeapark in Brugge zijn prijzen dit jaar niet spectaculair. Er komt, naar jaarlijkse gewoonte, amper 1 euro bij.

De toegang tot het BoudewijnSeapark, met dolfinarium, bedraagt in 2023 29,50 euro. Dat is slechts 1 euro meer dan vorig jaar. “Het is een traditie dat we onze prijzen elk jaar met 1 euro verhogen wegens de gestegen kosten”, zegt woordvoerder Geertruy Quaghebeur.

Ondanks de energiecrisis en een algemene stijging van alle prijzen en lonen wijkt BoudewijnSeapark niet af van zijn principe. Een ticket voor de parking kost 8 euro.

