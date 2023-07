Bieke en Sven gooien het roer om: van Knoks restaurant naar verhuur oldtimers en scooters in Moerkerke

Onder de naam Florencia verhuren Sven Van Haver (38) en Bieke Landuyt (33) voortaan oldtimers – vooral Fiats 500 – en scooters vanuit het bekende tankstation in de Vissersstraat in Moerkerke. Een opmerkelijke carrièreswitch, voor het koppel dat tien jaar lang een restaurant in Knokke runde.

Florencia, The Classic Experience: onder die vlag zijn Sven Van Haver, afkomstig uit Sint-Niklaas, en de Knokse Bieke Landuyt van start gegaan met een nieuw project. Het koppel kocht de site met tankstation in de Vissersstraat in Moerkerke en zal van daaruit scooters en oldtimers verhuren.

Rally van Durbuy

“Ik heb hotelschool gevolgd en ben dan via mijn stages in Knokke blijven hangen, waar ik samen met Bieke tien jaar lang restaurant L’échiquier in de Elizabethlaan heb gerund”, vertelt Sven.

“Een eigen restaurant is altijd een droom geweest, maar die hebben we nu gerealiseerd. Het is ook bijzonder hard werk en we hebben een dochtertje van vijf jaar dat tijd en aandacht verdient. Dus besloot ik te gaan voor mijn tweede passie: auto’s, meer bepaald oldtimers. Ik heb er twee en we reden ook graag oldtimerrally’s. De Zoute Grand Prix is nog altijd een hoogdag voor ons.”

Bieke vult aan: “Ik heb via Sven die microbe te pakken gekregen. Zeker sinds onze deelname aan de rally van Durbuy heb ik de smaak helemaal te pakken.”

Zeven Fiats 500

Enigszins per toeval vernamen Sven en Bieke dat de uitbaters van het tankstation in de Vissersstraat bereid waren om hun zaak met bijbehorende hangars, waar de man een autogarage runde, te verkopen. Er kwam een akkoord en Sven en Bieke gingen aan de slag om de hangar achteraan om te vormen tot een fraaie ruimte voor de oldtimers en scooters.

“We hebben ook een mooie lounge geïnstalleerd, waar mensen iets kunnen drinken”, vertelt Bieke. “In de verhuur zitten zeven Fiats 500 – het originele model uit de jaren 60 – en één Mercedes SL uit 1986. Daarnaast hebben we twaalf B-klasse scooters. Voor een Fiat betaal je 185 euro per dag, voor een scooter 70 euro.”

Het koppel blijft het tankstation uitbaten, voornamelijk via selfservice, en in het voormalige winkeltje staat nu een automatenshop met snacks, brood, dranken en bereide maaltijden.