Bezoek aan de Couchezmolen met gids

Op zaterdag 7 oktober om 14 uur organiseert de dienst toerisme van de gemeente Kortemark een bezoek aan de Couchezmolen. Onder begeleiding van een deskundige molenaar kan je een bezoek brengen aan de Couchezmolen. Deze bakstenen stellingmolen is een kanjer in zijn soort. De molen is 25 meter hoog tot in de nok en is daarmee de hoogste molen van België. Er zijn niet minder dan zeven zolders. Je komt er meer te weten over de bestaande en al verdwenen molens op het grondgebied, de soorten molens en het proces van graan tot meel.

Waar? Zarren-Lindestraat 51 in Zarren. Info en inschrijven via kortemark.recreatex.be of 051 56 61 08. Dit bezoek is gratis, maar je schrijft best vooraf in, want de plaatsen zijn beperkt. (BV)