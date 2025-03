“Benoit Dorné alias Kurt uit ‘Chantal’ komt lukken proeven”: Lukkefeesten en jubileumeditie beelden- en poëzieroute blikvangers van toeristisch seizoen in Lo-Reninge:

In de Poesele Fietshoeve in Noordschote werd het startschot gegeven van het nieuwe toeristische seizoen. De Lukkefeesten, de beelden- en poëzie die aan zijn 25ste editie toe is en Dé Zomer van Lo-Reninge zijn opnieuw de blikvangers. De toeristische brochure steekt bovendien ook in een nieuw jasje.

Het was de allereerste keer dat de dienst Toerisme een startavond organiseerde. Die vond plaats in De Poesele Fietshoeve in Noordschote, een van de vijf infopunten van Toerisme Westhoek in Lo-Reninge.

“Het eerste evenement op de kalender is Erfgoeddag op zondag 27 april”, zegt Neno Clynckemaillie van de dienst Toerisme. “Op het Vateplein zullen de mensen kunnen deelnemen aan allerlei oude volksspelen. In het administratief centrum wordt een tentoonstelling opgezet met tal van oude kermisaffiches en trofeeën”, klinkt het.

Lukkenbakwedstrijd

De Lukkefeesten op zondag 18 mei vormen het eerste hoogtepunt van het toeristisch seizoen. De formule van vorig jaar met optredens op het Vateplein, een streekproductenmarkt, een wandel- en fietslus en het bezoekerscentrum van Jules Destrooper dat gratis de deuren opent, blijft behouden. “Nieuw dit jaar is de lukkenbakwedstrijd”, zegt schepen van Toerisme Wout Cornette (Dynamisch). “Benoit Dorné, bekend als politieagent Kurt in de fictiereeks Chantal, zal de lukken komen proeven.”

“De toeristische brochure zal voortaan om de twee jaar worden vernieuwd” – Neno Clynckemaillie (Dienst Toerisme)

In samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek wordt op 29, 30 en 31 mei de theaterwandeling ‘De Molenaar van Pollinkhove’ georganiseerd. En van 4 juli tot 14 september vindt de 25ste editie van de beelden- en poëzieroute plaats rondt het thema volkscultuur. Langs de stadswandelroute in Lo zullen opnieuw heel wat kunstwerken en gedichten te bewonderen zijn. “Dit jaar trekken we de beelden- en poëzieroute met een fietstraject langs kappelletjes open naar Diksmuide, Houthulst en Alveringem”, zegt schepen Cornette. “In Lampernisse zal een expo lopen over volkscafés.”

Gratis optreden

Ook Dé Zomer van Lo-Reninge tijdens de maanden juli en augustus met in elk dorp een gratis muzikaal optreden staat opnieuw op het toeristisch programma. “Dit jaar breien we daar op 22 augustus een kidseditie aan”, aldus de schepen van Toerisme. “Het wordt de afsluiter van de speelpleinwerking, een echt kinderfeest met heel wat animatie en optredens voor de kinderen. Iedereen is van harte welkom.”

De voorstelling van het toeristisch seizoen vond plaats in de Poesele Fietshoeve in Noordschote. © KVCL

Er komt op 1 november ook een tweede editie van Reveil, dit keer op de begraafplaats van Pollinkhove. Jenny Dejager zal er drie gedichten voordragen. Een comedyavond met Jasper Posson op 4 december in samenwerking met cc Kruispunt en CO IJzervallei sluit het seizoen af.

Toeristische brochure

“De toeristische brochure steekt ook in een nieuw kleedje”, geeft Neno Clynckemaillie nog mee. “Die zal voortaan om de twee jaar worden vernieuwd.”

De dienst Toerisme krijgt ook een nieuw onderkomen. Jarenlang was de dienst gevestigd in Lauka op de Markt. Momenteel kunnen toeristen in het administratief centrum terecht voor toeristische informatie, maar over enkele maanden verhuist de dienst Toerisme naar de kapel van het voormalige klooster. Andere projecten die op stapel staan, zijn de heraanleg van het wandelpad ter hoogte van de Hullebrugweg in Pollinkhove, het ombouwen van de kerktoren van de Sint-Pieterskerk tot uitkijkpunt en de installatie van de twee laadlockers voor elektrische fietsen op de wijk Fintele in Pollinkhove en op het Vateplein in Lo.

Fietsroute

Het voorbije toeristische seizoen was trouwens een succes. “De Loveringem-fietsroute langs verschillende filmlocaties van de fictiereeks Chantal was een voltreffer”, besluit schepen Wout Cornette. “Nu de derde reeks te zien is op Streamz, neemt de belangstelling voor de fietsroute opnieuw toe. Ook de nieuwe luisterzuilen langs de stadswandelroute kennen veel bijval.”