Andy en Yarno verhuren Vespa’s

Heuvelland is al langer dan vandaag een paradijs voor fietsers, wandelaars, mountainbikers of nog paardrijders. Andy Cardinael (50) en Yarno Vandecasteele (25) voegen daar vanaf deze lente ook vesparijders aan toe.

Zeg niet zomaar een scooter tegen een Vespa. “De Italiaanse touch maakt het verschil”, zeggen Yarno en Andy in koor. “En laat Heuvelland dan ook nog eens het Toscane van België zijn. Het rijden op een Vespa is een unieke manier om de omgeving te verkennen en jezelf onder te dompelen in de schoonheid van Heuvelland.”

Slechtweergarantie

Het rijden op een Vespa is een unieke en leuke ervaring. “De 50CC Vespa’s maken het gemakkelijk om over hellingen en door kronkelende wegen te navigeren. Je hoeft geen speciale kledij te voorzien. Het rijden in korte broek en t-shirt is toegestaan. Al wie ouder is dan 23 jaar kan bij ons een Vespa huren. Bijkomende voorwaarde is dat één van de huurders ook minstens acht jaar een rijbewijs B heeft.” Yarno en Andy zetten in op de veiligheid en het welzijn van de klanten en bieden zo een slechtweergarantie aan. “We hebben besloten om bij slecht weer geen Vespa’s te verhuren. Dit geldt met name voor weersomstandigheden zoals regen, sneeuw, gladheid of extreme wind die uw veiligheid in gevaar kunnen brengen. Als we besluiten om de Vespa’s niet te verhuren vanwege slecht weer, nemen we zo snel mogelijk contact op om de mogelijkheden te bespreken.”

De gehuurde Vespa’s worden opgehaald bij Station Le Seau in Nieuwkerke. Er is parking voorzien aan de overkant van de straat. “Ook een eerste proefritje bieden we aan, net als de huur van gps-toestellen met toeristische routes. In de Vespa’s is een opbergplaats voorzien, ideaal om bijvoorbeeld de picknick op te bergen.” Station Le Seau werkt daarvoor samen met A L’Aise in Kemmel. “De food bar kan een eerste stopplaats zijn voor een drankje of de plaats om een picknick op te halen.”

Vespa Heuvelland beschikt over vijf 50CC Vespa’s, de huurprijzen liggen tussen €50 en €85, een waarborg van €500 wordt gevraagd. “Een Vespa is een waardevol voertuig en de waarborg dient als een soort verzekering voor het verhuurbedrijf. Als er schade is aan de Vespa, kan de waarborg gebruikt worden om de kosten van reparatie of vervanging te dekken. Door het vragen van een hoge waarborg, hopen we dat de huurder financieel verantwoordelijkheid neemt voor eventuele schade aan de Vespa tijdens de huurperiode en dat dit de huurder aanmoedigt om voorzichtig te zijn en goed op de Vespa te letten.”

Meer info vind je op www.vespa-heuvelland.be.