Alexander (21) laat je genieten van Aziatisch snoepgoed: “Heel populair bij jongeren”

Op het Walplein in Brugge kun je je vanaf nu bij Asian Treats onderdompelen in de wereld van Aziatische snoep en frisdranken. “Bij tieners en jongvolwassenen zijn deze producten ook bij ons aan een opmars bezig”, weet Alexander Kasteel (21).

Op het adres van Asian Treats, Walplein 15, was tot voor kort Boba & Bubbles gevestigd, een zaak die zich specialiseerde in de uit Taiwan afkomstige bubbelthee en bubbelwafels. Nu beginnen dezelfde zaakvoerders – Inge Fondu en haar zoon Alexander Kasteel – er met een nieuw concept.

Inspiratie bij FACTS

“Het verhaal van Boba & Bubbles is echter nog niet ten einde. De bedoeling is om dat verder te zetten op een andere locatie, waarnaar we nog op zoek zijn”, vertelt Alexander, die ook nog business management studeert in Kortrijk. “Maar we innoveren graag en proberen graag nieuwe concepten uit om de klanten mee te verrassen. Vandaar dus Asian Treats. Het is eigenlijk mijn zus die met het idee voor Aziatische snoep en snacks afkwam, nadat ze dat had leren kennen op de FACTS-beurs in Gent, waar fantasy, anime en de Aziatische popcultuur centraal staan. Ze vond die snacks en frisdranken bijzonder lekker. En door de vrolijke verpakkingen ziet het er ook allemaal heel aantrekkelijk uit.”

Pin en balletje

Alexander haalt er een selectie uit zijn aanbod bij, en we mogen ook een en ander proeven. Zoals ramune, een Japanse softdrink met een variëteit aan fruitsmaken waarbij je via een pin een balletje in het glazen flesje moet slaan om een extra sprankelend effect te bekomen. Voor de liefhebbers… Ook mochi is een populair Aziatische product, een soort rijstcake met melk en een fruitsmaak binnenin. Nog in het aanbod: een soort Aziatische mikado, maar dan zonder chocolade en met een fruitdip in de plaats. Ook voor voorverpakte ramen, Koreaanse noedels die je moet koken, kun je er terecht.

“Doordat we een bubbeltheeshop waren, kun je bij ons ook wel nog bubbelthee in blik kopen. De vele Aziatische toeristen zullen onze winkel wel leuk vinden, maar we mikken ook op een lokaal publiek, want ook bij tieners en jongvolwassenen in onze contreien zijn deze producten aan een opmars bezig.”