Al redders op post in 6 van de 10 kustgemeenten

Vanaf donderdag 18 mei kan je in 6 van de 10 kustgemeenten ieder weekend terecht om in een bewaakte zone in zee te zwemmen. Alleen in De Panne, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge zullen er nog tot zeker halfweg juni geen redders op post staan. “Vanaf 17 juni zal er in iedere gemeente minstens 1 redderpost open zijn”, vertelt algemeen directeur An Beun van Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV).

Met Hemelvaart halen heel wat redders opnieuw ieder weekend hun vlaggen boven. Op 18 mei openen vier redderzones in Koksijde en Oostende, twee zones in De Haan en eentje in Nieuwpoort. In Blankenberge en Knokke-Heist waren er vorig weekend al drie redderposten geopend. “Vanaf nu zullen de redders langzaamaan opstarten en zullen er stap per stap meer zones openen waar je veilig kan zwemmen. Deze zomer zullen er ongeveer 1.400 redders ingezet worden”, stelt An Beun.

“In sommige kustgemeenten starten er al redders begin mei, ook al is het weer dan nog niet altijd zeer mooi en is het water nog zeer koud”

De kustgemeenten zijn vrij om te kiezen wanneer hun redderwerking opstart. “Want zij moeten ook de redders zoeken en aannemen. Sommige gemeenten beslissen om dat al te doen vanaf begin mei, ook al is het dan nog niet altijd mooi weer en is het water nog zeer koud. Vaak is dat uit voorzorg, omdat ze in mei veel toeristen of tweedeverblijvers zien langskomen en toch die service al willen aanbieden.”

Tot 15 september

“Het zou gemakkelijker zijn voor de kustbezoekers als de redders overal op hetzelfde tijdstip beginnen. Maar dat is een utopie”, gaat An verder. “Daarom proberen we met de intercommunale via deadlines toch een duidelijke lijn te trekken. Ten laatste vanaf midden juni moet in iedere gemeente minstens 1 redderpost open zijn. En dat tot en met 15 september. Tussen 1 juli en 31 augustus zijn alle redderposten bemand.” (CJ)