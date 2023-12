Aangeklede kerstcontainers dragen goedkeuring weg

Na de warmere aankleding met houten panelen en andere ingrepen blijkt de zware kritiek op de ‘zwarte’ containers wat te gaan liggen. Dat blijkt uit een kleine rondvraag op de kerstmarkt. “Ik hoor veel positieve geluiden bij de bezoekers en ben ook wel enthousiast”, zegt standhouder Johan Verwilst.

De kritiek op de zwarte containers die dienst moeten doen als kerstkotjes was sinds de introductie ervan niet van de lucht. De constructies zouden te kil en koud overkomen en de kerstmarkt werd her en der zelfs vergeleken met een containerpark. De roep om ze voortijdig weg te halen en te vervangen door de houten chaletjes van weleer klonk dan ook luid, zelfs ook in de gemeenteraad.

Behoorlijk duur

Die signalen vielen niet in dovemansoren. De containers werden dan wel niet vervangen, dat zou volgens het stadsbestuur financieel onverantwoord zijn zo kort na de aankoop, maar ze kregen zoals bekend wel een opsmukbeurt. In die zin dat er een weliswaar behoorlijke dure operatie werd uitgevoerd waarbij er houten panelen tegen de ijzeren units werden geplaatst.

Daar bleef het echter niet bij: op de Markt werd ook een nieuwe houten pagode geplaatst om ook bij minder aangenaam weer onder te verpozen. Er kwamen verder ook nieuwe toegangspoorten en de ongezellig ogende nadarhekken verdwenen zoveel mogelijk uit beeld.

“Ik hoor toch veel positieve, enthousiaste geluiden bij de bezoekers”, zegt standhouder Johan Verwilst, die een drankenkraam runt op de Markt. “De grote discussies en de zware commentaar zijn toch precies wat van de baan. Ik ben ook zelf wel enthousiast:: het geheel oogt een stuk warmer, zeker met mooie verlichting erbij.”

Een vaste bezoeker aan het drankkraampje laat wel weten het te betreuren dat niet alle restaurantuitbaters hun trapgevel meer bekleden met kerstlichtjes; wat de voorbije jaren telkens het geval was.

“Ik vind het zeker oké hoe het er nu uitziet en ingericht is”, zegt Rita Rooseboom, die met haar partner Luc Keersebilck de kerstmarkt bezoekt. “Het is net positief dat het er in Brugge iets anders uitziet dan op andere kerstmarkten. Er mag ook eens iets anders zijn dan die houten chaletjes die je overal ziet. En we moeten toch met onze tijd meegaan of in dit geval misschien wel een voorloper zijn. Ik denk dat de Bruggelingen het in eerste instantie altijd wat moeilijk hebben om iets nieuws te aanvaarden, maar nu heb ik de indruk dat de kerstmarkt in de armen gesloten wordt.” (PDV)