70 nieuwe vakantieappartementen op Raversijde onder de naam ‘Holday Suites’

Het stadsbestuur heeft een groot project van 70 vakantiewoningen op Raversijde vergund. Dat zal uitgebaat worden onder de naam ‘Holiday Suites’. Het is meteen de eerste keer dat ze actief worden in de badstad. Het dossier raakt daarmee na zeven jaar opgelost.

Het voormalige vakantiecentrum in de Westlaan/Middenlaan stond al enige tijd leeg. De locatie was de voorbije jaren uitgegroeid tot een kankerplek in de wijk. Het schepencollege verleende nu een vergunning aan de Ostend Development Company (ODC) voor de sloop van de bestaande gebouwen aan de Westlaan 52-54-56 en Middenlaan 65 en de nieuwbouw van 70 appartementen en 60 garages.

ODC is een van oorsprong Oostends bedrijf van de familie Debucquoy, dat jarenlang gevestigd was in de Archimedesstraat (vroegere Sunairgebouw). Ze zijn vooral bekend onder de naam Holiday Suites.

Zeven jaar

In 2016 werd al eens een bouwaanvraag ingediend, toen voor 84 appartementen en 60 garages. Dat werd door de stad geweigerd wegens niet passend in een woonwijk met ééngezinswoningen. De stad vroeg toen een globale visie over de wijk aan het Stadsatelier en inmiddels is er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan in opmaak.

“Het is nog niet van kracht en zou ten vroegste eind dit jaar kunnen ingaan. We hebben dit nieuwe ontwerp wel getoetst aan dat RUP in opmaak”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys (Open VLD). “Er kan al gebouwd worden 35 dagen na het afleveren van de vergunning, maar ik verwacht dat ze pas in het najaar starten.”

Zo zal de nieuwbouw aan de Middenlaan er uitzien. © GF

Garanties

Op het gelijkvloers komen 17 appartementen en een conciërgewoning; daarboven drie verdiepingen en een hellend dak. “Het sluit aan bij de gebouwen in de Westlaan en ter hoogte van de Middenlaan wordt het profiel aangepast in harmonie met het aanpalend erfgoedpand”, zegt Kurt Claeys.

Er komen een binnentuin, doorsteken en groenaanleg. “Er is in dit project geen handel of horeca voorzien, maar het is best mogelijk dat de aanwezigheid van 70 vakantieappartementen nieuwe zaken aantrekt”, luidt het. Vaste bewoning is niet mogelijk en dat staat ook zo beschreven in de vergunning. Er wordt 11 miljoen euro geïnvesteerd. Alysee, die al sinds 1976 vastgoedprojecten bouwt aan de kust, is de ontwikkelaar van het project. Emile Top van Alysee : “We willen midden 2024 starten met de bouw.”

Holiday Suites

Een beeld van de binnenkoer met groen van het nieuwe project. © GF

In Raversijde gaat het om vakantieappartementen die als investering worden gekocht en door de eigenaars kunnen worden verhuurd via Holiday Suites.

“Holiday Suites is de uitbater die zich zal bezighouden met het beheer en de verhuur van de vakantie-appartementen”, zo duidt marketingverantwoordelijke Michael Ghyselinck van Holiday Suites.

“Wij zijn intussen al meer dan tien jaar verankerd is aan de kust en staan er in voor gezinsvakanties. We zijn intussen al op heel wat locaties aanwezig met toeristische logies (De Haan, Blankenberge, Zeebrugge, Jabbeke, Nieuwpoort, Westende en Houthalen-Helchteren in Limburg). Wij zullen zorgen voor de verhuring en het beheer van de vakantie-appartementen in het toeristische complex in Raversijde. Het gaat om onze zevende Holiday Suites in België.”