Toekomst onzeker door centrumvernieuwing: Laatste kerstmarkt op Marktplein?

Na drie jaar afwezigheid organiseert het Braderiecomité van Kuurne op zaterdag 10 december opnieuw zijn traditionele kerstmarkt op het Marktplein. De centrumvernieuwing is volop aan de gang, maar deze werkzaamheden zullen geen hinder veroorzaken bij het plaatsen van de 25 kerstkraampjes.

“De werken in het centrum zorgen voor moeilijke tijden voor zowel de handelaars als de horeca”, vertelt Johan Bossuyt, voorzitter van het Braderiecomité.

“Omdat momenteel op het Marktplein de werkzaamheden nog niet gestart zijn, moeten we van deze gelegenheid gebruik maken om dit jaar onze kerstmarkt te laten plaatsvinden. Onze voorgaande edities hebben aangetoond dat onze kerstmarkt een evenement is dat Kuurnenaren graag bezoeken. De redenen zijn uiteenlopend: je kan er vrienden ontmoeten, proeven van de lekkere drankjes en hapjes, de sfeer opsnuiven of een van de aanwezige verenigingen ondersteunen. We hopen alvast na drie jaar van afwezigheid opnieuw heel wat bezoekers te mogen begroeten.”

“Met Bra3 Kuurne Onderneemt werken we dit jaar ook nauw samen met de horeca voor het praktische luik van onze kerstmarkt, denken we maar aan de opbouw van de kramen, het ophangen van de verlichting, de opkuis en afbraak van de standen achteraf. De afvalberg proberen we te beperken door een afvalstraatje te voorzien zodat het afval vlot gesorteerd kan worden door de bezoekers en aanwezige verenigingen. Daarnaast doen wij ook, net als bij voorgaande edities, voor de start van de kerstmarkt een controle op de aanwezige gastoestellen die gebruikt worden in de diverse kramen om de veiligheid van zowel onze bezoekers als uitbatende verenigingen te kunnen garanderen.”

32ste en laatste keer?

De toekomst van de kerstmarkt is momenteel onzeker omdat nog niet duidelijk is of er na de centrumvernieuwing nog een kerstmarkt zal kunnen plaatsvinden op het Marktplein. Dit jaar is de Ezels-kerstmarkt toe aan zijn 32ste editie. Je kan er terecht op zaterdag 10 december van 17 tot 23 uur. (BRU)