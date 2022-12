Toch nieuwe opties voor toekomst Wave?

De leden van Wave Sport Health & Fitness mogen een heel klein beetje hoop koesteren dat ze er hun favoriete sport kunnen blijven beoefenen. Burgemeester Marc Vanden Bussche laat, na een ruime petitie, doorschemeren dat er misschien wat kan geregeld worden.

Eerder had het gemeentebestuur laten weten dat de gemeente het gebouw in de Hazebeekstraat 13 in Oostduinkerke zou kopen, nu het fitnesscentrum dicht moet. De gemeente was al eigenaar van de grond en de burgemeester had duidelijk gemaakt dat er geen plannen waren voor een nieuwe concessie of een overeenkomst met een privéondernemer.

De leden van de club hebben echter 800 handtekeningen verzameld op een petitie om hun sport op dezelfde locatie te kunnen verderzetten. Dat zette de burgemeester blijkbaar aan het denken: “Er is duidelijk een goede teamsfeer tussen die mensen, en we zullen hen betrekken bij de bespreking om tot een oplossing te komen waarin iedereen zich kan vinden”, zei hij op de gemeenteraad. “We zullen bekijken hoe we het gebouw ter beschikking kunnen stellen en wat de mogelijkheden zijn. Misschien kunnen we de zaak uitbaten met eigen personeel en lesgevers, in samenwerking met onze sportdienst. We zullen overleggen met de schepen van Jeugd of we er bijvoorbeeld fuiven kunnen organiseren. Of we kunnen toch wel eens overwegen om een oproep op de privémarkt te plaatsen voor een vorm van concessie, eventueel met een bar.”