Timeless Trails: ‘Speuren achter gesloten deuren’ in Brugge en omgeving

In het majestueuze Kasteel Ten Berghe in Koolkerke werd zaterdagmorgen het nieuwe gidsenconcept Timeless Trails voorgesteld. “Onze leuze is ‘speuren achter gesloten deuren’”, zegt David Sarlet, een van de drie initiatiefnemers. “We organiseren dus gidsbeurten in boeiende historische gebouwen die in privébezit zijn.”

Het nieuwe gidsenconcept Timeless Trails werd zaterdagvoormiddag voorgesteld in stijl. Locatie was het majestueuze en nogal diep in de polders verborgen Kasteel Ten Berghe. En die locatie was heus niet toevallig. “Met Timeless Trails hebben wij de ambitie om mensen te laten ‘speuren achter gesloten’ deuren”, zegt David Sarlet, in het dagelijkse leven actief als leerkracht Nederlands maar daarnaast dus ook een gepassioneerd gids. “Dit betekent dat we gidsbeurten organiseren in boeiende historische gebouwen die in privébezit zijn. Ook dit prachtige Kasteel Ten Berghe, dat al 18 generaties in privéhanden is, hoort daarbij.” Ook historicus Frederik Maertens, die ambtenaar is bij de Vlaamse overheid, en Peter Lammertyn, een verkoopverantwoordelijke in de voedingssector met vooral een grote passie voor Brugge, zetten hun schouders onder dit initiatief.

“We zijn eigenlijk al twee jaar in stilte aan het proefdraaien met Timeless Trails, namelijk door gidsbeurten te geven in dit Kasteel Ten Berghe”, gaat David Sarlet verder. “En intussen zijn we het gesprek aangegaan met privé-eigenaars van boeiende historische panden waar een boeiend verhaal achter zit.” In totaal zijn er momenteel zeven gebouwen of sites die, op afspraak en met gids, kunnen bezocht worden. Naast het Kasteel Ten Berghe nemen onder meer ook de eigenaars van het Grafelijk Slot van Maele, oorspronkelijk gebouwd in de 9de eeuw, deel aan het initiatief. Ook de voormalige mouterij van de brouwerij ’t Hamerken in het Verbrand Nieuwland in de Brugse binnenstad kan zo ontdekt worden. Ook interessant om via Timeless Trails te bezoeken zijn het 19de eeuwse herenhuis Vandenbulcke, het Adornes domein uit de 15de eeuw en het eveneens 15de eeuwse Oosterlingenhuis; het voormalige natiehuis van de Duitse Hanze dat nu dienst doen als advocatenkantoor. Als buitenbeetje, want als enige niet in Brugge en ook geen echt privébezit, kan ook de kerk van Damme bezocht worden. “We willen hier graag nog panden aan toevoegen, dus eigenaars die interesse hebben mogen ons zeker contacteren”, geeft David Sarlet nog mee.