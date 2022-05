Tijdens warme weekends veilig zwemmen in De Gavers? “Het zou leuk zijn, maar redderstekort is een groot probleem”

De N-VA-fractie in de West-Vlaamse provincieraad wil graag extra mogelijkheden tot verkoeling tijdens de warme dagen de komende maanden. Ze vragen de deputatie om te overwegen om de waterplassen, die beheerd worden door de Provincie, nu al open te stellen voor het publiek tijdens warme weekends.

“De zwemzone van provinciedomein De Gavers in Harelbeke is nu enkel toegankelijk tijdens de zomervakantie. Vorig weekend waren er echter aan de Vlaamse Kust in verschillende badsteden al redders voorzien op het strand. We doen een oproep bij de deputatie om voor de zwemzone van De Gavers op te stellen mét redders vóór juli en augustus tijdens warme weekends”, verklaart provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA) uit Meulebeke.

Meer zwemmogelijkheden

Daarnaast vraagt de fractie om te mogelijkheid te bekijken om ook in andere provinciale waterplassen zwemzones af te bakenen. “In bijvoorbeeld provinciedomein Bergelen te Wevelgem is dit perfect mogelijk. Hete lentes en zomers versterken de vraag naar zwemmogelijkheden. Enkel het openluchtzwembad van Izegem is vroeger dan normaal opgegaan, voor de rest is er nergens in onze provincie een aanbod om met redders in openlucht te zwemmen”, aldus Johan.

Te weinig redders

Alain Top, burgemeester van Harelbeke, reageert met een dubbel gevoel op de kwestie: “Uiteraard zou het leuk zijn als het publiek ook tijdens warme weekends buiten juli en augustus zou kunnen plonzen in De Gavers. Maar ik begrijp dat het voor de Provincie niet zo evident is, aangezien het vinden van voldoende redders allesbehalve eenvoudig is. Daarnaast moet de zwemzone in z’n geheel ook steeds bewaakt worden. Het is geen geheim dat er overal een tekort aan redders is, heel wat kuststeden en openbare zwembaden kampen met dit probleem.”