Tiende editie paardenwandeling in Slypskapelle hoopt op ruim 70 deelnemers met parcours voor menners én koetsen

De Dolle Menners organiseren aanstaande zondag 25 september de tiende editie van hun paardenwandeling in Slypskapelle. De paardenliefhebbers stippelden een parcours van zo’n 23 kilometer uit. Zowel menners als paarden met koets zijn meer dan welkom.

Paardenliefhebber Geert Vanthuyne organiseert al tien jaar een paardenwandeling. “Ieder jaar mogen we toch een zeventigtal deelnemers verwelkomen. We proberen altijd een paardvriendelijk parcours uit te stippelen. Dit jaar leggen we zo’n 23 kilometer af.” Starten kan vanaf 9.30 uur aan de hoeve van Geert Vanthuyne in de Slypsstraat. “Het parcours is toegankelijk voor zowel koetsen als menners. Elke deelnemer legt het parcours af op zijn of haar tempo”, legt Geert uit.

Smullen onderweg

Onderweg is er een stop voorzien. Daar krijg je soep en een broodje aangeboden. Eenmaal terug op de hoeve Vanthuyne serveren de organisatoren een aperitief en een braadworst. “Hopelijk zijn er ook voor deze verjaardagseditie van het evenement een mooi aantal deelnemers”, zegt Geert.

Op de hoeve Vanthuyne werd ook jarenlang een paardenkoers georganiseerd. Dat evenement komt er niet meer na twee jaar coronacrisis. Toch blijft de liefde van Geert Vanthuyne, die zelf als jockey verschillende prijzen won, groot. “Paarden zijn fantastisch mooie dieren. Het paardengebeuren houdt stand, al merk je dat heel wat liefhebbers het toch moeilijk hebben om hun paard nabij hun eigen woning te stallen. Maneges winnen aan populariteit. De voorbije jaren kwamen er ook minder jonge paardenliefhebbers bij. Met onze paardenwandeling hopen we opnieuw nieuwe mensen warm te maken voor de paardensport.”